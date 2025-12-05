Presidencia asegura que se solucionó el problema para Milagros Costabel y su perro guía: podrán ingresar a Uruguay para Navidad

Fuentes de Presidencia de la República aseguraron a El Observador que el problema que impedía a la joven uruguaya Milagros Costabel ingresar al país con su perro guía, Indio, "se solucionó", aunque no revelaron mayores detalles al respecto.
En las últimas horas Costabel, quien se graduó este año de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, expresó su frustración en redes sociales por no poder ingresar a Uruguay con su perro guía, Indio. Como resultado, no podría pasar la Navidad con su familia este año.
"La accesibilidad también es poder volver a casa", afirmó Costabel, quien se niega a viajar sin su compañero. La joven explicó en sus redes sociales que Uruguay le exige presentar los resultados de un test de leishmaniasis para poder ingresar con Indio. Esta enfermedad, transmitida por la picadura de un mosquito infectado, requiere que los viajeros desde países no libres de la enfermedad presenten el test en un plazo no mayor a 60 días antes de la entrada al país.
"El test de leishmaniasis que Uruguay exige es casi imposible de conseguir en Estados Unidos y, por problemas con los laboratorios, esta vez no llegamos a tiempo. Mi perro no puede viajar… y si él no viaja, yo tampoco. Viajar con él no es un lujo: él son mis ojos, es literalmente la forma en la que me muevo por el mundo", explicó Costabel.
La uruguaya, quien ha viajado a 17 países con su perro, aseguró que Uruguay sigue siendo el país más complicado para ingresar con su compañero. "Siempre hay problemas en el aeropuerto incluso cuando hago todo como tiene que ser", comentó. En otro ejemplo, relató que el año pasado, al regresar de República Checa, tuvo inconvenientes con el pasaporte sanitario de su perro, ya que un funcionario del aeropuerto no lo reconoció, a pesar de que cumplía con todos los requisitos oficiales.
"No cuento esto porque me crea por encima de la ley; la respeto y sé que tiene un motivo para existir. Pero aunque pensemos que los perros guía tienen derecho a entrar a todos lados, nadie habla de los costos ocultos de depender de uno: el miedo a que no te dejen subir al avión, a que te nieguen la entrada a tu propio país, a tener que pasar las fiestas lejos de tu familia porque tu perro no cumple con un requisito casi imposible de gestionar. Y el costo económico, porque estos papeles no son gratis", concluyó Costabel.
La joven sugirió que Uruguay podría seguir el ejemplo de otros países que tienen programas de "viajero frecuente" para perros, lo que facilitaría el proceso sin comprometer la bioseguridad nacional.