Presidencia asegura que se solucionó el problema para Milagros Costabel y su perro guía: podrán ingresar a Uruguay para Navidad

Embed - Milagros Costabel on Instagram: "Este año no voy a pasar Navidad en casa… porque no puedo entrar a Uruguay con mi perro guía. El test de leishmaniasis que Uruguay exige es casi imposible de conseguir en Estados Unidos y, por problemas con los laboratorios, esta vez no llegamos a tiempo. Mi perro no puede viajar… y si él no viaja, yo tampoco. Viajar con él no es un lujo: él son mis ojos, es literalmente la forma en la que me muevo por el mundo. Lo más triste es que Uruguay es mi casa, el país del que vino mi perro, y de los 17 países en los que hemos estado es el lugar al que más difícil se nos hace volver. Siempre hay problemas en el aeropuerto incluso cuando hago todo como tiene que ser. Para que se hagan una idea el año pasado, siguiendo las instrucciones del gobierno, conseguí que las autoridades checas sellaran su pasaporte de salud (que Uruguay dice aceptar) y, cuando llegué, el funcionario me dijo que nunca había visto un pasaporte europeo de perros y que la página oficial estaba mal. También tenía permiso previo del ministerio para entrar con su comida cerrada por unos días, y me amenazaron con tirarla hasta que otra persona confirmó que el permiso era real y que los habíamos contactado de antemano. No cuento esto porque me crea por encima de la ley; la respeto y sé que tiene un motivo para existir. Pero aunque pensemos que los perros guía tienen derecho a entrar a todos lados, nadie habla de los costos ocultos de depender de uno: el miedo a que no te dejen subir al avión, a que te nieguen la entrada a tu propio país, a tener que pasar las fiestas lejos de tu familia porque tu perro no cumple con un requisito casi imposible de gestionar. Y el costo económico, porque estos papeles no son gratis. Hay países que tienen programas de “viajero frecuente” para perros, que hacen estos procesos más humanos sin comprometer la bioseguridad nacional. Uruguay podría ser uno de ellos. Si te indigna que alguien no pueda volver a su país por viajar con su perro guía, te agradecería si compartís este post. Hablemos de esto e intentemos cambiarlo. Porque la accesibilidad también es poder volver a casa. "

