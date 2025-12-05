Siguen las estafas en Turquía: detuvieron a 35 personas, entre ellas un compañero de Lucas Torreira, por apuestas ilegales

Un total de 35 personas fueron detenidas este viernes en Turquía dentro de una investigación sobre apuestas deportivas y posible amaño de partidos , entre ellos un compañero del uruguayo Lucas Torreira en el Galatasaray , otro del Fenerbahçe y los directivos de tres clubes de segunda división , así como dos entrenadores.

La Fiscalía de Estambul señaló que los arrestados están acusados de violar la ley de prevención de la violencia en el Deporte.

Metehan Baltaci , jugador del Galatasaray junto a Torreira y de la selección turca sub-21, fue detenido por haber realizado apuestas que afectan a su propio equipo.

El delantero del Fenerbahçe Mert Hakan Yanda está también entre los detenidos, por realizar apuestas usando la cuenta de otra persona.

SELECCIÓN URUGUAYA Marcelo Bielsa respondió al sorpresivo mensaje de Lucas Torreira y explicó la forma en que cuidó el prestigio del futbolista en su convocatoria

TURQUÍA Estafa a Fernando Muslera: 102 años de cárcel para la banquera que con un sistema piramidal engañó a futbolistas en Turquía; mirá la cifra que denunció el uruguayo

Además, están bajo arresto los presidentes o propietarios de tres equipos de segunda división, así como dos técnicos, por sospechas de que intervinieron para amañar el resultado de un partido entre el Ankaraspor y el Nazilli Belediyespor en abril del pasado año.

Otro futbolista, cuyo nombre no se identifica, está acusado de haber participado en un acuerdo para fijar el resultado del cruce entre los equipos de segunda Ümraniyespor y Giresunspor hace dos años.

La Federación Turca de Fútbol anunció a finales de octubre que cientos de árbitros que trabajan en las ligas profesionales tenían cuentas de apuestas o estaban apostando activamente, aunque insistiendo en que no había indicios de amaño de partidos.

Desde entonces, docenas de árbitros y delegados de partidos han sido suspendidos y más de cien jugadores han recibido sanciones de entre 45 días y un año sin jugar por haber participado en apuestas.

Además, la Fiscalía había ordenado el arresto de árbitros y el presidente del equipo Eyüpspor, de la primera división turca.

La estafa piramidal en Turquía de la que fue víctima Fernando Muslera

Un tribunal de Estambul ha condenado a 102 años de cárcel a Seçil Erzan, exdirectora de una filial del banco turco Denizbank, por haber estafado a numerosos futbolistas, entre ellos el uruguayo Fernando Muslera, Arda Turan, y Fatih Terim, con un fondo de inversiones fraudulento, informa este martes el diario turco Hürriyet.

La sentencia, emitida en la noche del pasado lunes, considera probado que Erzan estafó a 27 personas, principalmente futbolistas, al inducirlos a invertir en un supuesto fondo de alta rentabilidad.

Pero ese fondo no existió nunca como tal, sino que se trataba de un sistema piramidal, es decir, que se pagaban beneficios a los primeros inversores gracias a los fondos aportados por los recién llegados, que entregaban a Erzan o sus asistentes maletines llenos de efectivo.

Muslera fue uno de los estafados que denunció la situación, al no poder recuperar el medio millón de dólares que había invertido.

Por estafar a Muslera, Erzan ha sido condenada a 3 años, a los que se suman, entre muchas otras, la condena de 8 años por fraude a Arda Turan, exjugador del Atlético y el Barcelona, entonces también en el Galatasaray, o la de 6 años por engañar a Emre Belözoglu, también ex del Atlético, y entonces activo en el Fenerbahçe.

La menor condena, de diez meses, es por engañar al legendario entrenador Fatih Terim, que siempre ha negado haber invertido en el fondo, pese a que los demás inversores estaban convencidos de que era uno de los principales participantes, hasta el punto de que el esquema se llegó a conocer como 'fondo de Fatih Terim'.

FUENTE: Con información de EFE