El Observador / Fútbol Internacional / TURQUÍA

Federación de Turquía suspendió a 1.024 jugadores por escándalo de apuestas; dos son de Galatasaray, y el club emitió un comunicado, pero no dio sus nombres

En el fútbol turco se vive el peor momento de su historia, aunque de a poco, se va aclarando el panorama

11 de noviembre 2025 - 18:43hs
Así viven los hinchas de Galatasaray

La Federación Turca de Fútbol (TFF por su sigla original) anunció la suspensión de 1.024 jugadores mientras continúa la investigación sobre su posible implicación en el amaño de partidos, descubierto a finales de octubre, en lo que es un escándalo de proporciones enormes y que ya tiene a siete árbitros en prisión.

Las autoridades del país detuvieron formalmente a ocho personas, entre ellas el presidente de un club de Primera división. Entre los suspendidos se encuentran dos jugadores de Galatasaray, vigente campeón turco, y de Besiktas, otro equipo histórico del país.

En su comunicado, la TFF indica que jugadores de todas las divisiones fueron remitidos al Consejo Disciplinario, 27 de ellos militaban en la Superliga, la máxima categoría del fútbol turco.

De comunicado en comunicado

"Debido a la transferencia preventiva de 1.024 jugadores al PFDK, se han iniciado negociaciones urgentes con la FIFA para obtener una prórroga de 15 días para la transferencia e inscripción de futbolistas, únicamente a nivel nacional, para que los clubes puedan completar sus planteles", declaró la federación.

Entre los casos, se identificó a 47 jugadores por su implicación en una única operación de amaño de partidos. La TFF ya había suspendido a 149 árbitros y asistentes. Según los registros, un solo árbitro apostó un total de 18.227 veces, y 42 jueces apostaron en más de mil partidos cada uno. Otros apostaron solo una vez.

Los partidos de Segunda y Tercera división también fueron suspendidos durante dos semanas. En Segunda división hay 77 futbolistas, en Tercera 282, y en Cuarta división juegan otros 629.

Galatasaray anunció que dos de sus futbolistas profesionales han sido remitidos al comité disciplinario debido a esa investigación sobre apuestas que anunció la TFF. El club está siguiendo el proceso de cerca y enfatiza la ética, la equidad y la protección del fútbol turco. No se han proporcionado detalles sobre los jugadores.

Galatasaray Amaños de partidos Turquía

