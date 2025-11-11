Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
18°C
nubes
Jueves:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Mundo / VIDEO

Un avión militar turco se estrelló en Georgia con 20 pasajeros a bordo: las impactantes imágenes

El Hércules había despegado de Azerbaiyán hacia Turquía y se estrelló cerca de la frontera con Georgia

11 de noviembre 2025 - 19:46hs
El momento en el que el avión caía en Georgia

El momento en el que el avión caía en Georgia

Foto: captura redes sociales

Un avión militar de carga turco procedente de Azerbaiyán se estrelló el martes en el este de Georgia con 20 personas a bordo, informó el Ministerio de Defensa de Turquía.

"Se pusieron en marcha operaciones de búsqueda y rescate en coordinación con las autoridades de Azerbaiyán y Georgia", indicó el ministerio en un comunicado. Después, las autoridades turcas informaron que había 20 personas a bordo, incluida la tripulación.

El C-130 Hércules despegó de Azerbaiyán hacia Turquía y se estrelló en el este de Georgia, cerca de la frontera entre estos dos países del Cáucaso.

Más noticias
Espesas nubes de humo salían del lugar del accidente.

Al menos 7 muertos al estrellarse un avión de carga mientras despegaba en Kentucky, Estados Unidos

video: avion de carga de la empresa de envios ups se estrello cerca de un aeropuerto en estados unidos
ACCIDENTE AÉREO

Video: avión de carga de la empresa de envíos UPS se estrelló cerca de un aeropuerto en Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/aviationbrk/status/1988243370284580945&partner=&hide_thread=false

El presidente turco, Recep Tayip Erdogan, informó en un discurso que están trabajando para llegar al lugar donde se estrelló la nave.

"Que Dios tenga piedad de nuestros mártires", añadió en declaraciones difundidas por la agencia estatal Anadolu.

El ministerio turco pidió a la prensa "no publicar imágenes" del accidente. Pero varios videos que circulan en redes sociales muestran el momento del accidente.

Dos videos tomados desde diferentes lugares muestran la misma aeronave cayendo en picado y dejando una estela de humo a su paso, antes de estrellarse a lo lejos.

El Ministerio del Interior de Georgia precisó que el accidente se produjo en la región de Sighnaghi, en el este de Georgia, unos cinco kilómetros después de cruzar la frontera.

"Se ha abierto una investigación", añadió en un comunicado, en el que prometió publicar próximamente "información detallada sobre el incidente".

Con información de AFP

Temas:

avión Georgia Turquia

Seguí leyendo

Las más leídas

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles
SUPERGÁS

Feriado no laborable del 12 de noviembre en Uruguay: qué se celebra y quiénes no trabajan este miércoles

Fondo Social del Sunca: fiscalía llegó a un acuerdo con la trabajadora que realizó 193 desvíos irregulares y será condenada
INDAGATORIA PENAL

Fondo Social del Sunca: fiscalía llegó a un acuerdo con la trabajadora que realizó 193 desvíos irregulares y será condenada

Laura Rivero, presidenta del sindicato de domésticas 
LAURA RIVERO / SINDICATO DE TRABAJADORAS DOMÉSTICAS

"Es difícil decirle que no a un trabajo, aunque te paguen miserias, si tenés que darle de comer a tus hijos"

Maximiliano Olivera en Peñarol
PEÑAROL

Maximiliano Olivera fue duro con Flavio Perchman, dijo que a Maxi Gómez lo debieron haber amonestado y opinó de los arbitrajes

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos