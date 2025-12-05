Washington Aguerre se fue a las piñas con un rival luego de perder el clásico de Medellín: mirá el video

El exgolero de Peñarol Washington Aguerre , que actualmente defiende al Independiente Medellín , tuvo un fuerte enfrentamiento con un rival del Atlético Nacional, luego de que su equipo perdiera el clásico de la ciudad.

El encuentro de los dos grandes de Medellín se disputó este jueves por la noche y lo ganó Nacional 2-1 . Juan Manuel Rengifo abrió el marcador para el "Verdolaga" a los 25 minutos, y Alfredo Morelos estiró la ventaja a los 53. El argentino Francisco Fydriszewski descontó para el DIM en el último minuto del encuentro.

Tras el final del partido, y mientras se iba al vestuario, Aguerre comenzó a discutir con un colaborador de Atlético Nacional . Algunos funcionarios y el jugador William Tesillo intercedieron, y varios jugadores de Nacional que estaban de camino al vestuario se acercaron a esa zona tras ver la situación.

Uno de ellos fue Matheus Uribe , que según muestran distintos videos pateó a Aguerre de atrás . El arquero uruguayo reaccionó al impacto, le devolvió la patada a Uribe y luego lo agarró del cuello con una llave.

PEÑAROL El mensaje de agradecimiento de Diego García a Peñarol, días después de su condena por abuso sexual en Argentina: "Me voy lleno de momentos hermosos"

URUGUAYOS El nuevo gesto de Washington Aguerre a los hinchas de Independiente Medellín y que fue considerado como "de un capitán"; mirá el video

Varios jugadores intentaron separar a ambos jugadores, entre ellos el uruguayo Camilo Cándido, que fue titular en Nacional y jugó casi todo el partido. Luego el borbollón se fue a la zona de vestuarios, donde los futbolistas fueron separados y el conflicto se disipó.

Embed Matheus Uribe fue el culpable de todo. La cobardía de pegar por detrás y provocar a Aguerre para hacerse la víctima después.



La sanción para el jugador de Nacional debe ser ejemplar por parte de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor.



La prueba pic.twitter.com/OqKVWLvViP — WillyRodríguez (@WillyRodri13) December 5, 2025

Distintos medios colombianos reportaron que el árbitro del partido, el internacional Wilmar Roldán, expulsó a los dos participantes de la pelea y a Harlen Castillo, arquero suplente de Nacional.

Diego Arias, entrenador del Verdolaga, dijo en la conferencia de prensa posterior al partido que "una persona irrespetó con gestos a nuestra hinchada y una persona de nuestro club intentó hacerla respetar diciéndole que no lo hiciera", lo que luego llevó a la agresión.

"No puede ser que, porque un personaje quiera ensuciar, o esté incómodo no sé con quién, termine generando lo que generó", agregó el técnico.

"Yo creo que siempre desde la parte de nosotros tratamos de dar el buen espectáculo para que ese mensaje de paz sea claro, lastimosamente cuando sucede por una sola persona es complejo", dijo por su parte David Ospina, golero del equipo ganador.