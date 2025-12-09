Dólar
/ Nacional / ADVERTENCIA

Inumet actualizó su alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes": las localidades afectadas

"Se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes", advierte Inumet

9 de diciembre 2025 - 9:38hs
Alerta amarilla de Inumet

Alerta amarilla de Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su alerta amarilla de este martes por "persistencia de lluvias abundantes" que afecta a seis departamentos del país.

Meteorología explicó que la advertencia responde a una perturbación atmosférica que "afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos".

En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que "se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes".

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 06:20, será actualizada a las 12:30 o "ante cambios significativos".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Paysandú: Merinos y Tambores.

Río Negro: Sarandí de Navarro.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: Cerro de Vera, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.

El pronóstico de Inumet para este martes 9 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) reveló su pronóstico para este martes 9 de diciembre, alertando sobre un día nuboso y cubierto en gran parte del país, con probabilidades de precipitaciones y vientos fuertes en varias zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital y su área metropolitana tendrán una jornada nubosa durante todo el día. Se espera que las lluvias sean probables tanto en la mañana como en la tarde/noche, con vientos provenientes del sector este a 20-40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y los 22°C por la tarde.

Este

En el Este del país, el día será similar con cielos cubiertos y lluvias durante todo el día. Las temperaturas rondarán los 19°C en la mañana y los 22°C por la tarde. Los vientos se mantendrán del sureste y este a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas costeras, lo que incrementará la sensación de frío.

Oeste

El pronóstico para la zona Oeste también señala cielos cubiertos y precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán entre los 18°C por la mañana y los 22°C por la tarde. Los vientos serán más moderados, provenientes del sureste a 10-30 km/h por la mañana, aumentando a 20-40 km/h durante la tarde/noche. Se esperan algunas neblinas por la tarde.

Norte

El norte del país será el área más afectada por las lluvias y tormentas. Se espera que las precipitaciones comiencen por la mañana y continúen durante la tarde y noche, con tormentas probables. Las temperaturas se moverán entre los 18°C en la mañana y los 26°C en la tarde. Los vientos, provenientes del este y sureste, alcanzarán entre 20-40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

