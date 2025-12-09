Inumet actualizó su alerta amarilla por "persistencia de lluvias abundantes": las localidades afectadas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó su alerta amarilla de este martes por "persistencia de lluvias abundantes " que afecta a seis departamentos del país.

Meteorología explicó que la advertencia responde a una perturbación atmosférica que "afecta al país generando precipitaciones, algunas puntualmente abundantes (20-40mm) en cortos períodos ".

En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que " se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes ".

La advertencia meteorológica, que entró en vigencia a las 06:20, será actualizada a las 12:30 o "ante cambios significativos".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Baygorria, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Paysandú: Merinos y Tambores.

Río Negro: Sarandí de Navarro.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: 18 de Julio, Barra del Chuy, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Puimayen y San Luis Al Medio.

Salto: Cerro de Vera, Fernández, Quintana y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: todo el departamento.

Treinta y Tres: todo el departamento.

El pronóstico de Inumet para este martes 9 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) reveló su pronóstico para este martes 9 de diciembre, alertando sobre un día nuboso y cubierto en gran parte del país, con probabilidades de precipitaciones y vientos fuertes en varias zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

La capital y su área metropolitana tendrán una jornada nubosa durante todo el día. Se espera que las lluvias sean probables tanto en la mañana como en la tarde/noche, con vientos provenientes del sector este a 20-40 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 20°C por la mañana y los 22°C por la tarde.

Este

En el Este del país, el día será similar con cielos cubiertos y lluvias durante todo el día. Las temperaturas rondarán los 19°C en la mañana y los 22°C por la tarde. Los vientos se mantendrán del sureste y este a 20-40 km/h, con ráfagas de hasta 60 km/h, especialmente en zonas costeras, lo que incrementará la sensación de frío.

Oeste

El pronóstico para la zona Oeste también señala cielos cubiertos y precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán entre los 18°C por la mañana y los 22°C por la tarde. Los vientos serán más moderados, provenientes del sureste a 10-30 km/h por la mañana, aumentando a 20-40 km/h durante la tarde/noche. Se esperan algunas neblinas por la tarde.

Norte

El norte del país será el área más afectada por las lluvias y tormentas. Se espera que las precipitaciones comiencen por la mañana y continúen durante la tarde y noche, con tormentas probables. Las temperaturas se moverán entre los 18°C en la mañana y los 26°C en la tarde. Los vientos, provenientes del este y sureste, alcanzarán entre 20-40 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.