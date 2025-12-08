Inumet emitió un aviso especial: dice que el ciclón extratropical en Brasil afectará lateralmente a Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso especial por "precipitaciones abundantes y puntualmente copiosas" a partir de la noche de este lunes y hasta la mañana del miércoles.

De acuerdo a lo informado por meteorología, en las próximas horas un ciclón extratropical se desarrollará sobre la región del noreste de Argentina, sur de Paraguay y suroeste de Brasil, afectando de manera colateral a Uruguay .

Este fenómeno terminará "desplazándose hacia el este e ingresando al océano Atlántico, frente a las costas de Brasil, durante el martes" .

Las principales zonas afectadas por el mal tiempo serán la región norte, centro y noreste del país .

Según los expertos, allí se esperan "lluvias abundantes con acumulados promedios esperados de entre 40-80 milímetros" y el desarrollo de "tormentas puntualmente fuertes" que podrán generar acumulados de lluvia mayores a los 100 milímetros, informan.

"Se espera durante el martes 9 y miércoles 10, un leve incremento del viento con rachas entre 50-60 km/h, principalmente en el noreste del país", añadieron.

El escenario "altamente peligroso" de Metsul y la perspectiva de meteorólogos uruguayos

La semana pasada, el organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió sobre la formación de un ciclón "intenso" que afectaría región de Río Grande do Sul, Brasil, entre el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre.

Dicho fenómeno, advirtieron el viernes desde meteorología brasileña, se formaría "entre el territorio de Rio Grande do Sul y Uruguay con intensa inestabilidad".

Se trata de un "escenario meteorológico altamente peligroso", señalaron desde el observatorio norteño.

Este planteo fue cuestionado por el meteorólogo Guillermo Ramis, quien en Informativo Sarandí definió la advertencia de Metsul para Uruguay como un "bolazo".

"Lo que hay es una depresión frontal bastante intensa sobre Rio Grande do Sul", aseguro el experto y explicó que dicho fenómeno "roza" el territorio nacional. "Nada que asuste a los uruguayos", afirmó.

Desde Inumet matizaron también que el ciclón que se desarrollará sobre la región del noreste de Argentina, sur de Paraguay y suroeste de Brasil, afectando de manera colateral a Uruguay.

El meteorólogo Mario Bidegain, por su parte, señaló que en las próximas horas y durante varios días Uruguay se verá afectado por una "depresión atmosférica" que afecta la región con lluvias.

El lugar con mayor cantidad de acumulados, afirmó el meteorólogo, será sobre la frontera entre Uruguay y Brasil, con montos que podrían superar los 100 milímetros.