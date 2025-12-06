Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 6 de diciembre

Inumet espera una jornada nubosa y calurosa, con una probable formación de tormentas aisladas rumbo a la tarde

6 de diciembre 2025 - 8:25hs
El cielo estará nuboso en todo el territorio, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este sábado 6 de diciembre una jornada con un cielo nuboso, con periodos de claro y la probable formación de tormentas aisladas en distintos puntos del país. Se prevé que los vientos puedan alcanzar rachas de 40 km/h en la tarde.

Montevideo y área metropolitana

En la capital, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro. Para la tarde noche se espera una baja probabilidad de tormentas aisladas.

Los vientos máximos serán en rachas de hasta 40 km/h y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 27 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa, con periodos de claro y con neblinas. Los vientos máximos serán de hasta 40 km/h en las zonas costeras.

Para la tarde noche continuará nuboso. El Instituto espera una probable formación de tormentas aisladas. Habrá altas temperaturas.

Los vientos alcanzarán los 40 km/h, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 36 °C.

Suroeste

Sobre el suroeste, la mañana estará nubosa y nubosa, con presencia de neblinas. Habrá rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde noche continuará nuboso, con períodos de clave. Esperan la probable formación de tormentas aisladas y cifras altas en las temperaturas.

Los vientos máximos rondarán los 50 a 60 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 34 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de claro y neblinas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h en las zonas costeras.

Más tarde, estará continuará nuboso con períodos de claro. Se espera una probable formación de tormentas aisladas.

Las rachas máximas de vientos serán de hasta 40 km/h, mientras que las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 33 °C.

Noreste

Para la mañana, se esperan cielos nubosos y con neblinas. La tarde noche estará nubosa y nubosa, con la probable formación de tormentas aisladas.

Habrá altas temperaturas durante la jornada. Los vientos máximos se ubicarán en 40 kilómetros km/h y las temperaturas rondarán los 12 °C y los 36 °C.

Noroeste

Durante la mañana los cielos estarán nubosos. Rumbo a la tarde la situación se mantendrá igual, pero con altas temperaturas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 36 °C.

