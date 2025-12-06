Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este sábado 6 de diciembre

El cielo estará nuboso en todo el territorio, según Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este sábado 6 de diciembre una jornada con un cielo nuboso, con periodos de claro y la probable formación de tormentas aisladas en distintos puntos del país. Se prevé que los vientos puedan alcanzar rachas de 40 km/h en la tarde.

En la capital, la mañana estará algo nubosa, con períodos de claro . Para la tarde noche se espera una baja probabilidad de tormentas aisladas .

Los vientos máximos serán en rachas de hasta 40 km/h y las temperaturas en esta zona irán desde los 19 °C a los 27 °C .

En el este del Uruguay, la mañana estará nubosa , con periodos de claro y con neblinas. Los vientos máximos serán de hasta 40 km/h en las zonas costeras .

Para la tarde noche continuará nuboso. El Instituto espera una probable formación de tormentas aisladas. Habrá altas temperaturas.

Los vientos alcanzarán los 40 km/h, mientras que las temperaturas en esta zona irán desde los 13 °C a los 36 °C.

Suroeste

Sobre el suroeste, la mañana estará nubosa y nubosa, con presencia de neblinas. Habrá rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para la tarde noche continuará nuboso, con períodos de clave. Esperan la probable formación de tormentas aisladas y cifras altas en las temperaturas.

Los vientos máximos rondarán los 50 a 60 km/h, mientras que las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 34 °C.

Centro sur

Durante la mañana, el cielo estará nuboso con períodos de claro y neblinas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h en las zonas costeras.

Más tarde, estará continuará nuboso con períodos de claro. Se espera una probable formación de tormentas aisladas.

Las rachas máximas de vientos serán de hasta 40 km/h, mientras que las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 33 °C.

Noreste

Para la mañana, se esperan cielos nubosos y con neblinas. La tarde noche estará nubosa y nubosa, con la probable formación de tormentas aisladas.

Habrá altas temperaturas durante la jornada. Los vientos máximos se ubicarán en 40 kilómetros km/h y las temperaturas rondarán los 12 °C y los 36 °C.

Noroeste

Durante la mañana los cielos estarán nubosos. Rumbo a la tarde la situación se mantendrá igual, pero con altas temperaturas. Los vientos alcanzarán los 40 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 17 °C y los 36 °C.