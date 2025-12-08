De Fray Bentos al festival de cine más antiguo del mundo: Daniel Hendler competirá con "Un cabo suelto" en Venecia

Pilar Gamboa, Daniel Hendler y Sergio Prina en el rodaje de Un cabo suelto

Por Bárbara Arroyo

Se conoció la lista de las películas que competirán en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia que comenzará el 27 de agosto hasta el 6 de septiembre en la bellísima ciudad italiana. Y el filme uruguayo Un cabo suelto fue seleccionado para competir en la sección Venecia Spotlight junto a 9 películas más. Allí tendrá su estreno mundial compitiendo por el Premio del Público que este año está auspiciado por Armani Beauty.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El largometraje está escrito y dirigido por Daniel Hendler y cuenta la historia de Santiago, un oficial de policía argentino que huye a Uruguay y busca reconstruir su vida escapando de quienes lo persiguen. Sin dinero ni refugio, utiliza su ingenio y carisma para sobrevivir utilizando su uniforme. Vive de la caridad de la gente local y en su búsqueda de una vida mejor, cree encontrar a un gran amor.

Embed - UN CABO SUELTO - Tráiler Oficial La historia se desarrolla en Fray Bentos, Uruguay y es una coproducción entre Uruguay, Argentina y España. El año pasado fue la ganadora de la sección WIP (work in progress) Latam en el Festival de San Sebastián, donde recibió el premio de la industria, que fue un impulso importante para la finalización del proceso post producción.

El protagonista es Sergio “el Negro” Prina. Actor tucumano que brilló interpretando a El Chango, camarógrafo legendario de José de Zer en la película argentina El hombre que amaba los platos voladores junto a Leo Sbaraglia. Prina y Hendler fueron compañeros en la primera temporada en División Palermo, serie que es un suceso en estos días en Netflix. Junto a Prina está Pilar Gamboa, también en División Palermo, César Trocoso (El Eternauta), Alberto Wolf, Néstor Guzzini, Daniel Elías, Fernando Amaral y Ezequiel Díaz.

Esta tercera película que dirige Hendler cuenta con la apoyo de UCAU y producción de Cordón Films de Uruguay y Wanka Cine de Argentina. “Es una historia sobre la esperanza de cambiar el destino y al mismo tiempo, la dificultad de lograr esa utopía de diluir los límites del territorio y los propios. Nuestro protagonista, en su furtiva ilusión de camuflarse y convertirse en otro, sólo encontrará un refugio posible, en el amor”, decía Hendler apenas terminado el rodaje.