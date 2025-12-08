Las películas y series nominadas para los Globos de Oro 2025: "Una batalla tras otra" y "The White Lotus" lideran las candidaturas
La película de Paul Thomas Anderson fue la más nominada de cara a la próxima edición de los Globos de Oro
8 de diciembre 2025 - 12:23hs
Leonardo Di Caprio en "Una batalla tras otra"
La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood anunció este lunes los nominados de la 83 edición de los Globos de Oro, unos premios que se utilizan como test de cara a los Oscar y que se desarrollarán el próximo 11 de enero.
Una batalla tras otra, el filme de Paul Thomas Anderson, lidera las nominaciones con 9 candidaturas, entre ellas a mejor película, director, actor principal (Leonardo DiCaprio), actriz protagonista (Chase Infinity) y secundario por partida doble (Benicio del Toro y Sean Penn).
Le sigue Valor sentimental, del noruego Joachim Trier, con 8; Pecadores, de Ryan Coogler, con 7; Hamnet, de Chloè Zhao, con 6, y Frankenstein, de Guillermo del Toro, con 5.
Mientras que la brasileña El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, obtuvo tres —mejor película, película extranjera y actor para Wagner Moura— y la española Sirat, dos, en la categoría internacional y en la de mejor banda sonora.
The White Lotus competirá en el apartado a mejor serie de drama junto a la aclamada Severance y otros títulos como The Pitt, Slow Hourses, Pluribus o The Diplomat, además de en la terna a mejor actor de reparto, con Walter Goggins y Jason Isaacs a la cabeza.
Tres de las actrices de la tercera temporada, Aimee Lou Wood, Carrie Coon y Parker Posey, competirán además por el galardón a mejor intérprete de reparto junto a Catherine O'Hara, por The Studio, la ganadora al Emmy de esta edición Hannah Einbinder, por Hacks; y Erin Doherty, por Adolescence.
La ambiciosa miniserie de cuatro episodios de Netflix grabada en plano secuencia se coronó como el segundo proyecto con mayor reconocimiento de estos premios, cuyos ganadores se darán a conocer el próximo 11 de enero en Los Ángeles.
Adolescence no solo competirá por alzarse con el premio a mejor miniserie junto a The Beast in Me, The Girlfriend, Black Mirror y All Her Fault, sino que además el aclamado Stephen Graham competirá por el galardón a mejor actor, mientras que Owen Cooper y Ashley Walters por el de mejor actor secundario.
Por su parte, Only Murders in the Building lidera los apartados a serie de comedia con cuatro galardones que premian a Selena Gómez en la categoría a mejor actriz, y a Martin Short y Steve Martin a mejor actor.
El proyecto además competirá junto a otros títulos como The Bear, Nobody Wants This, Abbott Elementary, The Studio y Hacks por el título mejor serie de comedia.