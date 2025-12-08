Murió el hombre de 53 años que mató a su expareja en Treinta y Tres

Murió el hombre que había matado a su expareja en Treinta y Tres

Luego de intentar suicidarse, el hombre de 53 años que había asesinado a su expareja el pasado domingo en Treinta y Tres , murió en un centro médico local, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía local a El Observador.

El hecho ocurrió en la tarde del domingo, en una estación de servicio ubicada sobre la ruta 8. La víctima, una mujer de 45 años, llegó al establecimiento pidiendo ayuda mientras era perseguida por su expareja, que portaba un arma de fuego .

El hombre alcanzó a la víctima en la estación y la enceró en una habitación del lugar y le disparó, asesinándola .

Tras cometer el crimen, y ante la llegada de los efectivos policiales al lugar, intentó suicidarse disparándose en la cabeza. Sin embargo, no murió y fue derivado a un centro médico cercano .

Allí, el sujeto permaneció varias horas internado en estado crítico, muriendo al mediodía de hoy, producto de las heridas sufridas.

El ahora fallecido tenía antecedentes de violencia contra la mujer, lo que había llevado a la emisión de una orden de restricción.

Sin embargo, esta medida cautelar había caducado en octubre y, desde entonces, no se habían registrado nuevas denuncias.

La mujer, que respondía al nombre de Natalia Barbat, era maestra de escuela pública en la capital olimareña, y su muerte provocó el rechazo y la indignación de diferentes colectivos de educadores.

La Federación Uruguaya de Magisterio de Trabajadores de Educación Primaria (FUM TEP), la Asociación de Maestros de Treinta y Tres, y la Asociación de Maestros de Uruguay (Ademu) emitieron comunicados de apoyo a la familia de Barbat, madre de un menor de edad, y en repudio por un nuevo caso de violencia machista con desenlace fatal.