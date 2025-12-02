"Dejó una familia destrozada": familiares y vecinos piden justicia por motociclista de 22 años que murió atropellado por un hombre que fugó

Familiares , amigos y vecinos del motociclista de 22 años que murió la semana pasada tras ser atropellado por una camioneta se movilizaron este lunes, con un corte entre las calles Eugenio Garzón y Máximo Santos, reclamando justicia .

"Lo único que quiero es justicia. Dejó una familia destrozada ", señaló la madre del joven en diálogo con Subrayado (Canal 10).

El siniestro fatal se registró el miércoles de la semana pasada, en las calles Camino Gral. Máximo Santos y Confederada. Allí, la víctima fue embestida por una camioneta que circulaba en el mismo sentido .

Inicialmente el conductor intentó escapar de la escena, pero fue retenido por vecinos de la zona hasta la llegada del personal policial .

El joven de 22 años resultó gravemente herido y fue trasladado rápidamente a un centro médico, donde falleció al día siguiente.

El conductor de la camioneta fue indagado e identificado por efectivos policiales, quedando emplazado para declarar. Sin embargo, y según el consignado medio, la Policía no pudo ubicar al hombre, quien hasta el momento se mantiene prófugo.

En este marco, la madre del fallecido pidió, en conversación con el consignado medio, que el conductor "pague" por lo que le hizo a su hijo ya que lo "mató como un perro".

"Mi hijo tirado en el piso pedía que lo ayudaran y él le seguía pisando la cabeza", lamentó la madre, quien señaló que el joven tenía tres hijos de corta edad.

Por su parte, el padrastro del fallecido le pidió a la fiscal del caso que actúe con la "mano puesta en el corazón" pensando en la familia.