"Excelente compañero" y "gran comunicador": los mensajes de despedida a Gaspar Valverde tras su fallecimiento

Luego de que se hiciera pública la noticia de la muerte del actor, comunicador y humorista, Gaspar Valverde, varios allegados, compañeros e integrantes de la sociedad publicaron mensajes en redes sociales, despidiéndolo.
El actor sufrió una hemorragia subaracnoidea (HSA) que luego derribó en su muerte cerebral en las últimas horas.
Robert Moré, periodista y humorista, destacó en su cuenta de X lo "gran persona" y "excelente compañero de laburo" que fue Valvarde.
"Muy solidario. Se le va a extrañar mucho. Día de tristeza absoluta. Un horror la prensa buscando la primicia que jugó con los sentimientos de la familia", escribió.
El comunicador Diego González, por su parte, escribió en X: "Descansá en paz Gaspar, abrazo apretado a su familia y amigos".
Acompañado de una foto junto al fallecido en Instagram, el comunicador Christian Font expresó que se encuentra "sin palabras" por la noticia.
"Volá alto, loquito. Gracias por las risas", añadió Font.
El programa Hacemos lo que Podemos, del canal de streaming Undertake Media, despidió al comunicador con un escrito y una foto de Richard Galeano junto a Valverde en X.
"Gaspar Valverde falleció este lunes 8/12/25 a los 50 años de edad Q.E.P.D", escribieron.
La comunicadora y actriz, Paola Bianco, publicó un mensaje en una historia de Instagram, donde apuntó contra los que "lo dejaron de lado".
"Ahora todos hablan y no entienden qué pasó, porque no estaba en los medios, qué horror...", comenzó.
"Cuando lo dejaron de lado, cuando no tuvo oportunidades, nadie saltó", expresó y llamó a tener "respeto" con la familia y amigos.
"Nadie sabe qué pasa al otro cuando atacan y hablan sin saber... Muy injusto todo", continuó.
En una nueva historia, la actriz añadió: "El dolor y la tristeza mata por dentro también. Lástima que muchas veces, ya es tarde. Después puede ser nunca".
Desde el sector político, quien se manifestó por la noticia fue la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra.
"Tristísima noticia la del fallecimiento de Gaspar Valverde, gran comunicador de nuestro país, que hoy está de luto. Abrazo enorme a toda su familia y compañeros", escribió en X.
