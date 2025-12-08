Dólar
Compra 37,85 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
muy nuboso
Martes:
Mín  19°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / DESPEDIDA

"Excelente compañero" y "gran comunicador": los mensajes de despedida a Gaspar Valverde tras su fallecimiento

El actor sufrió una hemorragia subaracnoidea (HSA) que luego derribó en su muerte cerebral en las últimas horas

8 de diciembre 2025 - 11:41hs
El fallecido comunicador, Gaspar Valverde

El fallecido comunicador, Gaspar Valverde

Instagram: Gaspar Valverde

Luego de que se hiciera pública la noticia de la muerte del actor, comunicador y humorista, Gaspar Valverde, varios allegados, compañeros e integrantes de la sociedad publicaron mensajes en redes sociales, despidiéndolo.

El actor sufrió una hemorragia subaracnoidea (HSA) que luego derribó en su muerte cerebral en las últimas horas.

Robert Moré, periodista y humorista, destacó en su cuenta de X lo "gran persona" y "excelente compañero de laburo" que fue Valvarde.

Más noticias
murio gaspar valverde: tenia 50 anos, habia sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en cti
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

Gaspar Valverde 
CAUSA DE MUERTE

De qué murió Gaspar Valverde: los detalles de la causa de su fallecimiento

"Muy solidario. Se le va a extrañar mucho. Día de tristeza absoluta. Un horror la prensa buscando la primicia que jugó con los sentimientos de la familia", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/robertmoreactor/status/1998017939765878813?s=20&partner=&hide_thread=false

El comunicador Diego González, por su parte, escribió en X: "Descansá en paz Gaspar, abrazo apretado a su familia y amigos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegodelacurva/status/1998021017940484499?s=20&partner=&hide_thread=false

Acompañado de una foto junto al fallecido en Instagram, el comunicador Christian Font expresó que se encuentra "sin palabras" por la noticia.

"Volá alto, loquito. Gracias por las risas", añadió Font.

El programa Hacemos lo que Podemos, del canal de streaming Undertake Media, despidió al comunicador con un escrito y una foto de Richard Galeano junto a Valverde en X.

"Gaspar Valverde falleció este lunes 8/12/25 a los 50 años de edad Q.E.P.D", escribieron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HLQP_/status/1998020462484553803?s=20&partner=&hide_thread=false

La comunicadora y actriz, Paola Bianco, publicó un mensaje en una historia de Instagram, donde apuntó contra los que "lo dejaron de lado".

"Ahora todos hablan y no entienden qué pasó, porque no estaba en los medios, qué horror...", comenzó.

"Cuando lo dejaron de lado, cuando no tuvo oportunidades, nadie saltó", expresó y llamó a tener "respeto" con la familia y amigos.

"Nadie sabe qué pasa al otro cuando atacan y hablan sin saber... Muy injusto todo", continuó.

En una nueva historia, la actriz añadió: "El dolor y la tristeza mata por dentro también. Lástima que muchas veces, ya es tarde. Después puede ser nunca".

Desde el sector político, quien se manifestó por la noticia fue la diputada del Frente Amplio, Julieta Sierra.

"Tristísima noticia la del fallecimiento de Gaspar Valverde, gran comunicador de nuestro país, que hoy está de luto. Abrazo enorme a toda su familia y compañeros", escribió en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/julietasierraf/status/1998021399664071143?s=20&partner=&hide_thread=false

Temas:

Gaspar Valverde mensajes Redes sociales

Seguí leyendo

Las más leídas

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI
LUTO

Murió Gaspar Valverde: tenía 50 años, había sufrido una hemorragia intracraneal y estaba internado en CTI

El martes se vota la propuesta final de cronograma de cursos 2026.
CALENDARIO

Cuándo empiezan las clases en las escuelas en 2026: ANEP decide las fechas con una novedad para vacaciones de primavera

Mohamed Salah se tomó una selfie con Darwin Núñez tras sus dos goles para la victoria de Liverpool
FÚTBOL

Las duras declaraciones de Mohamed Salah, el mejor amigo de Darwin Núñez en Liverpool: dijo sentirse traicionado por el club y puso en duda su continuidad

Los uruguayos de Flamengo en el Mundial de Clubes: Matías Viña, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz 
URUGUAYOS

El uruguayo de Flamengo que quedó afuera de la Copa Intercontinental: no viajó a Catar y ya lo dan como baja en el equipo carioca para 2026

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos