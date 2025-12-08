Murió Gaspar Valverde: qué es un aneurisma cerebral, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

Este lunes murió a los 50 años el comunicador y humorista Gaspar Valverde luego de sufrir un grave sangrado en su cráneo que derivó en muerte cerebral.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una expansión o abombamiento anormal en una arteria debido a debilidad en la pared del vaso sanguíneo. Puede ocurrir en diversas partes del cuerpo, siendo más comunes en la aorta (la arteria principal que sale del corazón), el cerebro, detrás de la rodilla, el intestino, y el bazo. Aunque la causa exacta no siempre se conoce, existen factores congénitos, como defectos en las paredes arteriales, y condiciones como la hipertensión, el colesterol alto, y el tabaquismo que pueden aumentar el riesgo.

Síntomas y diagnóstico Los síntomas varían dependiendo de la ubicación del aneurisma. Los aneurismas visibles cerca de la superficie del cuerpo pueden causar dolor, hinchazón y una protuberancia pulsátil. Los aneurismas cerebrales, por ejemplo, pueden no mostrar síntomas hasta que se expanden o se rompen, lo que puede ocasionar dolores de cabeza intensos, visión doble, vértigos, o incluso zumbido en los oídos. Si un aneurisma se rompe, los síntomas incluyen dolor severo, baja presión arterial, y desmayo. Para el diagnóstico, se utilizan pruebas como tomografía computarizada (TC), resonancia magnética (RM), ultrasonido y angiografía.

Tratamiento y prevención El tratamiento depende del tamaño y ubicación del aneurisma. En algunos casos, se recomienda un monitoreo regular para detectar si el aneurisma crece. La cirugía puede ser necesaria para reparar o reforzar la pared del vaso sanguíneo, o en el caso de aneurismas cerebrales, se pueden utilizar técnicas como la embolización endovascular o el uso de clips. Para prevenir los aneurismas, es fundamental controlar la presión arterial alta, llevar una dieta saludable, hacer ejercicio regularmente, y evitar el tabaco. En caso de síntomas graves como dolor abdominal o un fuerte dolor de cabeza con otros síntomas neurológicos, es crucial buscar atención médica inmediata.