Elecciones de la Caja de Profesionales 2025: cuándo se vota y quiénes pueden hacerlo

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) llevará a cabo este miércoles 10 de diciembre las elecciones para renovar a los miembros del Directorio y de la Comisión Asesora y de Contralor del organismo.

El horario de votación será de 9:00 a 18:00 horas . En Montevideo, los circuitos de votación estarán ubicados en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel, en el cuarto piso, frente a Plaza Independencia.

La Corte Electoral habilitó un buscador de padrón para que los habilitados a votar puedan consultar los detalles sobre su inscripción. Además, en el interior del país se dispondrán centros de votación en diversas ciudades, cuyos detalles pueden consultarse en el plan circuital disponible a continuación.

El Directorio de la Caja de Profesionales Universitarios está compuesto por cinco miembros titulares y el doble de suplentes. De esos cinco titulares, cuatro y sus suplentes deben ser profesionales en actividad de diferentes disciplinas, elegidos exclusivamente por afiliados activos. El titular restante y sus suplentes deben ser jubilados, electos exclusivamente por los afiliados de esta condición.

En la elección de los representantes de los afiliados activos, podrán votar y ser elegidos los profesionales universitarios afiliados a la Caja que se encuentren al día con sus obligaciones hasta el 28 de febrero del presente año. En tanto, los representantes de los pasivos serán electos por los afiliados jubilados.

Padrón de habilitados para votar

El padrón electoral estará dividido entre profesionales activos y jubilados, ordenado por profesión y apellido, e incluirá información sobre el departamento de domicilio y, si corresponde, la serie y número de la credencial cívica. La publicación del padrón será en la páginas web de la Corte Electoral y de la Caja.

Los electores deberán identificarse con su credencial cívica, cédula de identidad, carné de la Caja o carta de ciudadanía. En la elección para el Directorio, los votantes activos o jubilados elegirán según las listas correspondientes. En la elección de la Comisión Asesora, los votantes deberán sufragar por las listas de su profesión. La comisión receptora verificará la identidad y la condición del votante (activo o jubilado) antes de entregar el sobre de votación.

Voto por correspondencia

Estarán habilitados para votar por correspondencia los profesionales activos y jubilados cuyo domicilio esté en localidades sin Comisiones Receptoras de Votos. El voto se deberá depositar personalmente en una oficina de la Administración Nacional de Correos en el día de la elección. Los electores deberán acreditar su identidad y el voto será emitido en un sobre de remisión con una hoja de identificación. El voto por correspondencia será anulado si no cumple con los requisitos establecidos, como la falta de inscripción en el padrón o el depósito fuera del plazo.