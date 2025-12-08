Tragedia en Lavalleja: una niña de 10 años murió ahogada en el arroyo Campanero

La menor estaba sumergida en el agua Turismo Lavalleja

Una niña de 10 años murió ahogada este sábado por la tarde luego de ser rescatada del arroyo Campanero, en las cercanías de avenida Valeriano Magri, a la altura del kilómetro 4, en Lavalleja, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía departamental a El Observador.

Según la información divulgada en primera instancia por Montevideo Portal y confirmada por las autoridades policiales, la menor se encontraba jugando en la orilla del arroyo junto a otros niños cuando, en determinado momento, desapareció de la vista de los presentes.

Los testigos relataron que, tras notar su ausencia, comenzaron a buscarla y finalmente la hallaron sumergida bajo el agua. Inmediatamente intentaron reanimarla en el lugar, y al no obtener respuesta decidieron trasladarla a un vehículo particular hasta un centro asistencial de Minas mientras realizaban la llamada al 911.

Mientras el automóvil se dirigía hacia la capital departamental, un móvil policial localizó el vehículo en avenida Valeriano Magri y lo escoltó hasta el hospital. Al llegar al centro asistencial, la niña fue recibida por una pediatra, quien constató que había llegado en paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos médicos y las maniobras de reanimación, la menor murió.

El padre de la niña declaró que no pudieron estimar cuánto tiempo había permanecido bajo el agua. En el lugar de los hechos trabajó personal de Policía Científica y la fiscal de 2º Turno dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer los detalles del hecho.