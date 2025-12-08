Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / COREA DEL SUR

Se hizo pasar por la madre de su hijo, lo chantajeó por US$ 200.000 y terminó presa: la estafa que sufrió Heung-min Son, excompañero de Rodrigo Bentancur

Son "sufrió considerables problemas psicológicos como consecuencia de que el caso se volvió público", señaló el juez del caso

8 de diciembre 2025 - 8:31hs
Una mujer surcoreana recibió el lunes una condena de cuatro años de cárcel por chantajear a la estrella del fútbol de este país Heung-min Son, afirmando que era la madre de su hijo, informó la prensa.

La mujer de apellido Yang extorsionó 300 millones de wones (200.000 dólares) de Son el año pasado tras enviarle imágenes de ultrasonido de un feto con la amenaza de hacerlo público.

Rodrigo Bentancur
Son los denunció a la policía, lo que condujo a su arresto e imputación.

La Corte del Distrito Central de Seúl sentenció a Yang a cuatro años de cárcel por chantaje, según la televisión local.

Su cómplice Yong, con quien habría tenido una relación sentimental, fue sentenciado a dos años de cárcel por tentativa de chantaje, indicó la agencia noticiosa Yonhap.

Ambos permanecen en custodia desde mayo.

El juez Im Jeong-bin declaró el lunes que Yang tomó "acciones extremas" para mancillar la reputación de Son.

"No se limitó a simples amenazas o demandas de dinero, fue más allá al tomar acciones como informar a la prensa y agencias de publicidad, explotar la condición de Son como figura pública", dijo el juez, citado por Yonhap.

Son "sufrió considerables problemas psicológicos como consecuencia de que el caso se volvió público", agregó el juez.

El capitán de la selección surcoreana asistió a una sesión cerrada del juicio y declaró en noviembre como testigo, según la prensa local.

No quedó claro si Yang realmente llegó a estar embarazada con un hijo del futbolista de 33 años y exfigura del Tottenham.

AFP

Heung-Min Son

