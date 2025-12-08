"Desgracia con suerte" y "casi una tragedia": varios ciclistas heridos en Tala en carrera oficial luego de que un coche de la competencia impactara contra el pelotón

El ciclismo uruguayo tuvo este domingo un grave accidente por el que varios ciclistas resultaron heridos en plena disputa de la "Vuelta de los Santorales", en el departamento de Canelones, prueba del calendario oficial de la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) que fue organizada por los clubes Alas Rojas de Santa Lucía y Viada Nueva de San Jacinto.

Cuando la punta del pelotón circulaba por la ruta 12, en la zona de Tala, y se habían disputado unos 100 kilómetros de la prueba, una camioneta que formaba parte de la caravana de coches perdió el control, aparentemente por morder la banquina, en momento en el que estaba sobrepasando a un grupo de ciclistas, por lo que atropelló a varios competidores.

La camioneta dio varias vueltas y terminó afuera de la ruta, mientras que varios pedalistas quedaron tendidos en el camino.

Ni el conductor del coche ni los ciclistas sufrieron heridas de gravedad.

El hecho fue catalogado como una “desgracia con suerte”, por quienes lo presenciaron.

“Casi ocurre una tragedia”, indicó a Referí un allegado a uno de los equipos participantes.

Varios heridos

Tras la competencia, que quedó inmediatamente suspendida tras el accidente, equipos y ciclistas reportaron el estado de sus deportistas afectados.

“Gracias a todos por sus mensajes, yo ya estoy de alta en mi domicilio, solo golpes, cortes y algún raspón. Pronta recuperación para todos los involucrados”, señaló Ignacio Maldonado, el último ganador de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

En tanto, Dolores Cycles Club comunicó que su competidor Alex Urán solo sufrió raspones de la caída, sin tener fracturas.

Por su parte, el CC Cerro Largo, uno de los más afectados en la caída, señaló este domingo que sus cuatro ciclistas involucrados en el accidente están bien.

“Si bien fue una desgracia con suerte, fue un accidente y como tal, se pudo evitar”, indicaron. “Aguardaremos el pasar de las horas y muy atentos a como siguen las distintas actuaciones de rigor que realizaron las autoridades en el lugar”.

“Matías Presa es el único que permanece bajo seguimiento médico. A esta hora es derivado por protocolo en ambulancia a Melo, con una molestia en las cervicales. No tuvo pérdida de conocimiento”, indicaron,

“Maicol Tabárez fue diagnosticado con fractura de clavícula izquierda. Recibió el alta médica. Joaquín Castro con varias heridas y distintas dolencias. Se descartó lesión ósea. Recibió el alta médica. Juan Echeverría con varias heridas y puntos de sutura. Recibió el alta médica”.

Matías Presa Matías "Piojo" Presa, de Cerro Largo, fue uno de los heridos en la caída

“A lo físico ya expresado, le debemos sumar la rotura de distintos materiales, entre ellos dos cuadros. Sepan que fue un día muy triste para nosotros y el resto de la caravana. Hemos recibido muchos mensajes y llamadas, nos ha sido imposible responder a todos”, indicaron desde el equipo arachán, uno de los más fuertes en el pelotón local.

El comunicado de Alas Rojas

El Club Ciclista Alas Rojas, uno de los organizadores de la carrera, informó que todos los premios que estaban en disputa en la competencia serán donados a los afectados en la caída.

“El Club Ciclista Alas Rojas informa a la comunidad ciclista y a la opinión pública que la competencia desarrollada en el día de hoy debió ser suspendida a raíz de un lamentable accidente ocurrido dentro de la caravana, donde un vehículo de la misma impactó contra el pelotón, ocasionando lesiones y daños materiales a varios corredores”, señalaron.

Además, se refirieron a las medidas de seguridad: “Cabe destacar que el evento contaba con un amplio y completo dispositivo de seguridad, compuesto por móviles de policía, motos de tránsito, personal ubicado estratégicamente en rotondas y cruces, además de personal de apoyo de parte de la organización. Complementariamente, también se dispuso de dos ambulancias para atender cualquier eventualidad. A pesar de estas medidas, y priorizando en todo momento la integridad de los deportistas, se resolvió la inmediata suspensión de la competencia”.

“En un gesto solidario hacia quienes han sido afectados, el Club Ciclista Alas Rojas, junto a Vida Nueva San Jacinto, en calidad de coorganizadores del evento, ha decidido destinar la totalidad de los premios previstos a los corredores damnificados por este episodio. Asimismo, ambas instituciones nos ponemos a entera disposición de los participantes y deportistas involucrados”, dice la nota.