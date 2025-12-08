Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 8 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 8 de diciembre una jornada inestable en buena parte del país, con cielo nuboso y cubierto, presencia de precipitaciones en varias regiones y vientos moderados y fuertes del sureste y este. Las temperaturas se ubicarán entre los 15 °C y 28 °C , según la zona.

La capital amanecerá con 16 °C y alcanzará una máxima de 25 °C .

La mañana se presentará nubosa y cubierta , con vientos del SE y E entre 10 y 30 km/h .

Durante la tarde y la noche continuará la nubosidad intensa, con vientos del sector Este de 20 a 40 km/h, con rachas que podrán llegar a 50 km/h.

Región Este

En el este del país las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 27 °C.

La mañana será nubosa y cubierta, con neblinas en varios puntos, y vientos del SE y E de 20 a 40 km/h.

Hacia la tarde y la noche persistirá la nubosidad y se esperan probables precipitaciones, con rachas del SE y E de hasta 50 km/h.

Región Oeste

El oeste tendrá una mínima de 15 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana se presentará nubosa y cubierta, con probables precipitaciones y tormentas. Los vientos soplarán del sector Este entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

En la tarde y la noche habrá probables lluvias, con condiciones ventosas en zonas costeras: los vientos del SE y E variarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h.

Región Norte

El norte del país registrará una mínima de 19 °C y una máxima de 28 °C.

La mañana llegará con cielo nuboso y cubierto, acompañado de precipitaciones y tormentas. Los vientos del SE y E soplarán entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Durante la tarde y la noche continuarán las lluvias, tormentas y neblinas, con vientos del SE y E de similar intensidad y períodos de variables entre 0 y 20 km/h.