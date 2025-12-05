Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 5 de diciembre

Este viernes 5 de diciembre, el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anticipa una jornada cálida en todo el país, con temperaturas que alcanzarán los 34°C en varias regiones . Se espera un día marcado por la nubosidad y posibles tormentas aisladas durante la tarde y noche . A continuación, se detallan las condiciones climáticas para las principales zonas del país:

La jornada comenzará con cielo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 20°C de mínima y los 32°C de máxima. Se prevé viento moderado del sector oeste, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Las condiciones se mantendrán algo nubosas, con períodos de cielo claro. Se espera una probabilidad de tormentas aisladas en la tarde, mientras que las altas temperaturas continuarán. El viento variará del sector oeste al este, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este

Mañana:

El día comenzará con cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 14°C por la mañana y los 34°C por la tarde. El viento soplará del norte y noroeste a 10-30 km/h, con ráfagas de hasta 40 km/h.

Tarde/Noche:

A medida que avance el día, se incrementará la nubosidad, con posibles períodos de claro. Al igual que en otras zonas, hay probabilidades de tormentas aisladas. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a los 50 km/h, con períodos variables de hasta 10 km/h.

Oeste

Mañana:

El clima será nuboso en la mañana, con períodos de algo nuboso. Las temperaturas alcanzarán los 17°C al amanecer y los 34°C por la tarde. El viento será del sector oeste, con ráfagas de hasta 30 km/h.

Tarde/Noche:

La nubosidad persistirá durante la tarde, con temperaturas altas. Se prevé viento del oeste, con algunas ráfagas que podrían llegar hasta los 20 km/h, y períodos variables de calma.

Norte

Mañana:

El día comenzará claro y algo nuboso, con temperaturas mínimas de 15°C y máximas de 34°C. El viento será moderado, del sector norte a 10-20 km/h.

Tarde/Noche:

Durante la tarde, el cielo se mantendrá algo nuboso, con temperaturas altas. El viento aumentará de intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, con algunos períodos de calma.

En resumen, este viernes se espera un día caluroso en todo el país, con cielos parcialmente nublados y una probabilidad de tormentas aisladas en algunas regiones. Se recomienda a la población tomar precauciones frente a las altas temperaturas y las posibles ráfagas de viento.