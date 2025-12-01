Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 1° de diciembre

El primer día de diciembre comenzará en gran parte del país con un escenario inestable, predominio de nubosidad, presencia de neblinas y probabilidad de lluvias y tormentas. El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) informó que todas las regiones tendrán alguna posibilidad de precipitaciones , con variaciones en el viento y temperaturas que irán desde los 15 °C a 29 °C según la zona.

A continuación, el detalle por regiones.

La capital tendrá una jornada gris y húmeda.

Las temperaturas irán de 15 °C a 22 °C .

Mañana:

El cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas.

El viento soplará del NE y E entre 20 y 40 km/h.

Tarde y noche:

Se mantendrá cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas.

Los vientos rotarán al sector Este, de 10 a 30 km/h, para luego quedar variables entre 5 y 10 km/h.

Este

En los departamentos del Este se prevé un lunes inestable, con neblinas persistentes.

Las temperaturas estarán entre 15 °C y 22 °C.

Mañana:

Cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas, neblinas y bancos de niebla.

Viento del sector E entre 10 y 40 km/h.

Tarde y noche:

Continuará cubierto a nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

El viento será del sector E a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras, para luego tornarse variables de 5 a 10 km/h.

Oeste

Será la región más cálida, con máximas que alcanzarán los 28 °C, aunque también habrá inestabilidad.

El registro térmico irá de 15 °C a 28 °C.

Mañana:

El cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas y presencia de neblinas.

Viento del sector E entre 20 y 40 km/h, pasando luego a variables 5-10 km/h.

Tarde y noche:

Se espera una mejora parcial, con cielo cubierto a nuboso y algo nuboso, aunque aún pueden darse precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas.

El viento quedará variable 5-10 km/h, rotando al SE entre 10 y 30 km/h.

Norte

Será otra de las zonas más cálidas del país, con máximas que llegarán a 29 °C.

La mínima será de 17 °C.

Mañana:

Cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. También habrá neblinas.

El viento será del sector E entre 10 y 30 km/h, para luego quedar variable 5-10 km/h.

Tarde y noche:

El cielo oscilará entre cubierto, nuboso y algo nuboso, con precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas.

El viento permanecerá variable 5-10 km/h, rotando al SE entre 10 y 30 km/h.