Meteorólogo anuncia "calor intenso" este viernes y sábado como antesala de un domingo con lluvias y tormentas

El meteorólogo Nubel Cisneros pronosticó episodios de lluvias aisladas entre el miércoles y jueves y anunció un aumento "gradual" de las temperaturas hacia el viernes , jornada en la que espera " calor intenso" . El experto pronóstico lluvias y tormentas para el domingo.

Este miércoles, anunció en diálogo con Subrayado (Canal 10), se presenta fresca en la mañana, con abundante nubosidad en las fronteras noreste y este, lo que podría generar algunas lluvias .

La tarde continuará de cálida a calurosa, con cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas durante la noche , aseguró.

Durante la jornada, Cisneros prevé máximas de 26 °C para la el área metropolitana y Montevideo . En la zona norte, las máximas llegarán a los 32 °C y en el resto del país a los 29 °C .

Para el jueves, espera una mañana fresca con un aumento progresivo de la nubosidad sobre la zona oeste.

En la tarde, las condiciones seguirán cálidas a calurosas, con la posible formación de lluvias aisladas debido al paso de abundante nubosidad.

Las temperaturas máximas llegarán a los 28 °C en el área metropolitana, mientras que en la zona sur alcanzará los 30 °C y en el norte, superará los 34 °C.

Para el viernes, el experto espera una mañana de fresca a templada, con algunas nieblas y neblinas aisladas, y para la tarde prevé que el tiempo se mantenga cálido a caluroso, con cielos ligeramente nublados y temperaturas de más de 20 °C.

Durante la jornada, las máximas rondarán los 31 °C en el área metropolitana, mientras que en la zona norte las temperaturas alcanzarán los 36 °C. En el sur rondarán los 34 °C.

Según el experto, el viernes y también el sábado habrá un "calor intenso". "Jornadas pesadas, húmedas con elevadas sensaciones térmicas", aseguró.

De cara al domingo, Cisneros prevé una nueva desmejora en el estado del tiempo con lluvias y tormentas sobre las 15:00 horas en Montevideo.

Desde este miércoles y hasta el viernes, el meteorólogo Mario Bidegain anunció en su cuenta de X, estimados de lluvias en la frontera entre Uruguay y Brasil de 40 a 80 milímetros.

Esta situación, explicó el experto, será producto de un sistema de baja presión que circula sobre la región.

En una nueva publicación, el especialista anunció cifras de temperaturas máximas entre el jueves y sábado en Montevideo de 30, 32 y 35 °C.

De cara el domingo, al igual que Cisneros, pronóstico algunos episodios de lluvias y una bajada en las temperaturas, con máximas en torno a los 24 °C.