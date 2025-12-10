El deseo y las palabras de Diego Lugano para Ronald Araujo en medio de su recuperación de salud mental; mirá el video

Diego Lugano , excapitán de la selección uruguaya, le deseo a Ronald Araujo , quien pasa por un bajón anímico en FC Barcelona, que encuentre el “equilibrio emocional” que le permita seguir adelante en el fútbol.

“Me enseñaron a nunca dar un consejo, a no ser que me lo pidan o que sea de vida o muerte”, dijo Lugano al influencer español José Cobo.

“Entonces no le doy consejo, le voy a desear que aproveche la carrera de futbolista, está en el auge, está en un equipo increíble como Barcelona, tiene la oportunidad con Uruguay de jugar otro Mundial”, señaló.

“Y es una gran persona, lo conozco, he charlado con él”, agregó.

“Entonces, le deseo que encuentre ese equilibrio emocional, que es lo más importante en el fútbol, con tanta presión, tantos partidos… Que encuentre ese equilibrio emocional, que lo disfrute y a partir de ahí volverá a ser el Ronald de antes, o inclusive superior”, señaló Lugano.

El viaje de Ronald Araujo a Tierra Santa

El uruguayo Ronald Araujo, central del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés 'Sport' y pudo confirmar EFE.

SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.-EFE/ Julio Muñoz El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas Foto: EFE

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.

EFE