Dólar
Compra 38,10 Venta 40,50

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

El deseo y las palabras de Diego Lugano para Ronald Araujo en medio de su recuperación de salud mental; mirá el video

"Es una gran persona, lo conozco, he charlado con él”, señaló Diego Lugano sobre Ronald Araujo

10 de diciembre 2025 - 10:10hs

Diego Lugano habló sobre la salud de Ronald Araujo

Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya, le deseo a Ronald Araujo, quien pasa por un bajón anímico en FC Barcelona, que encuentre el “equilibrio emocional” que le permita seguir adelante en el fútbol.

“Me enseñaron a nunca dar un consejo, a no ser que me lo pidan o que sea de vida o muerte”, dijo Lugano al influencer español José Cobo.

“Entonces no le doy consejo, le voy a desear que aproveche la carrera de futbolista, está en el auge, está en un equipo increíble como Barcelona, tiene la oportunidad con Uruguay de jugar otro Mundial”, señaló.

Diego Lugano habló sobre la salud de Ronald Araujo
Diego Lugano habló sobre la salud de Ronald Araujo

Diego Lugano habló sobre la salud de Ronald Araujo

Además, consideró que Araujo “físicamente es un superdotado".

Piqué y Ronald Araujo en Barcelona
URUGUAYOS

"Ronald ha dicho basta": el apoyo de Gerard Piqué a Araujo, zaguero de Barcelona y la selección uruguaya, y su llamado a "cuidar la salud mental"

Ronald Araujo
URUGUAYOS

El viaje espiritual de Ronald Araujo a Tel Aviv para superar el bajón anímico por el que se ha dado de baja en FC Barcelona

“Y es una gran persona, lo conozco, he charlado con él”, agregó.

“Entonces, le deseo que encuentre ese equilibrio emocional, que es lo más importante en el fútbol, con tanta presión, tantos partidos… Que encuentre ese equilibrio emocional, que lo disfrute y a partir de ahí volverá a ser el Ronald de antes, o inclusive superior”, señaló Lugano.

El viaje de Ronald Araujo a Tierra Santa

El uruguayo Ronald Araujo, central del Barcelona, de baja aquejado de un cuadro de ansiedad desde hace un par de semanas, viajó este martes a Tierra Santa para recuperarse mentalmente, según publicó el rotativo barcelonés 'Sport' y pudo confirmar EFE.

SEVILLA, 05/10/2025.-El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, este domingo en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla.-EFE/ Julio Muñoz
El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas

El defensa del Barcelona Ronald Araujo y el centrocampista del Sevilla Rubén Vargas

Araujo, que es una persona de fuertes convicciones religiosas, como demuestra continuamente con publicaciones en redes sociales, decidió hacer este viaje espiritual a Jerusalén.

El central está de baja debido a problemas de salud mental, tal y como explicó en su día el técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick. El detonante fue su expulsión contra el Chelsea, en un partido de la Liga de Campeones.

Tras ese encuentro (25 noviembre), Araujo ha vivido alejado de los terrenos de juego, después de solicitar una pausa para recuperarse mentalmente al Barcelona en una reunión que mantuvieron sus representantes con el director deportivo de la entidad, Anderson Luis de Souza 'Deco'.

EFE

Temas:

Diego Lugano Ronald Araujo fútbol FC Barcelona

Seguí leyendo

Las más leídas

Francisco Paco Casal 
DERECHOS DE TV

Derechos de TV del fútbol uruguayo en su etapa decisiva: AUF le comunicó a Tenfield las ofertas finales y la empresa podrá igualar cuatro licitaciones

Piqué y Ronald Araujo en Barcelona
URUGUAYOS

"Ronald ha dicho basta": el apoyo de Gerard Piqué a Araujo, zaguero de Barcelona y la selección uruguaya, y su llamado a "cuidar la salud mental"

Jadson Viera
NACIONAL

El aspecto de la interna de Nacional que no le gustó a Jadson Viera y que promete cambiar para la próxima temporada

Fernando Piñatares y Nahuel Herrera de Peñarol, fueron elegidos como mejor preparador físico y revelación en la encuesta Fútbolx100 2025
FÚTBOLX100

Los dos premios de Peñarol en la encuesta Fútbolx100: la sangre nueva de Nahuel Herrera y el abonado del profe Fernando Piñatares, que batió un récord

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos