El viaje espiritual de Ronald Araujo a Tel Aviv para superar el bajón anímico por el que se ha dado de baja en FC Barcelona
El zaguero uruguayo visitará puntos turísticos y espirituales en busca de superar su bajón anímico
9 de diciembre 2025 - 12:55hs
Ronald Araujo
Foto: AFP
Ronald Araujo, el zaguero de FC Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, realizó este martes un viaje a Tel Aviv, Israel, en medio de los días libres que se ha tomado en su club a causa de un bajón anímico.
El riverense realizó un “viaje espiritual”, según informó el diario Sport de Barcelona, que dio la noticia de la salida del jugador tras un pedido al club, que se ha mostrado totalmente permisivo para que se tome su tiempo antes de volver a los entrenamientos.
Araujo, quien es conocido por su profunda fe, lo que es destacado pro dicho medio catalán, tomó un vuelo a la hora 11:00 rumbo a Tel Aviv, donde recorrerá puntos turísticos de de interés espiritual y cultural.
La estadía será corta, con algunos paseos y con el objetivo de encontrar paz y calma.
El riverense no juega desde el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado en el partido ante Chelsea por Liga de Campeones. Esa tarjeta roja desencadenó una nueva ola de críticas a Araujo, quien no ha vuelto a jugar desde ese entonces.
El DT del equipo, el alemán Hansi Flick, dijo que el uruguayo está de baja sine die por "una situación privada", mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.
"Cada vez se habla más del tema y creo que es bueno que la gente se conciencia. El deporte siempre ha ido más lento en todo esto. Me acuerdo de la época el racismo, la violencia en los estadios… A nivel de afición es como si en el fútbol fuésemos los últimos en adaptarnos a los momentos. Toca que dejemos de ser un mundo de barra libre y que todo el mundo pueda insultar o hacer lo que quiera”, sostuvo.
Luego, se refirió a la situación del uruguayo. "En este caso, Ronald (Araújo) ha levantado la mano y ha dicho basta y creo que el club hace muy bien en escucharle, darle el tiempo que sea necesario. Creo que todos los aficionados al fútbol en España deberíamos reflexionar un poco".