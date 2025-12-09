El viaje espiritual de Ronald Araujo a Tel Aviv para superar el bajón anímico por el que se ha dado de baja en FC Barcelona

Ronald Araujo , el zaguero de FC Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, realizó este martes un viaje a Tel Aviv, Israel, en medio de los días libres que se ha tomado en su club a causa de un bajón anímico.

El riverense realizó un “viaje espiritual” , según informó el diario Sport de Barcelona, que dio la noticia de la salida del jugador tras un pedido al club, que se ha mostrado totalmente permisivo para que se tome su tiempo antes de volver a los entrenamientos.

Araujo, quien es conocido por su profunda fe, lo que es destacado pro dicho medio catalán, tomó un vuelo a la hora 11:00 rumbo a Tel Aviv, donde recorrerá puntos turísticos de de interés espiritual y cultural.

La estadía será corta, con algunos paseos y con el objetivo de encontrar paz y calma.

Ronald Araújo in Tel Aviv. He will visit churches in Nazareth, Bethlehem, and Jerusalem.

El bajón de Ronald Araujo

El riverense no juega desde el pasado 25 de noviembre, cuando fue expulsado en el partido ante Chelsea por Liga de Campeones. Esa tarjeta roja desencadenó una nueva ola de críticas a Araujo, quien no ha vuelto a jugar desde ese entonces.

En primera instancia, el club señaló que padeció “problemas estomacales”, pero luego se conoció que se trata de una cuestión de salud mental por la que pidió no ser tenido en cuenta.

El DT del equipo, el alemán Hansi Flick, dijo que el uruguayo está de baja sine die por "una situación privada", mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.

La situación del uruguayo llevó a que el tema de la salud mental de los deportistas de élite sea analizado por figuras del deporte, como el DT de Real Madrid, Xabi Alonso, quien entendió la decisión de parar a Araujo, o el piloto español de MotoGP Marc Márquez, hincha del Barça, quien le deseó una pronta recuperación al defensa.

Otro que se expresó fu su excompañero, Gerard Piqué, histórico capitán de Barcelona, quien dijo que “hay que cuidar la salud mental", en una entrevista con el diario Sports.

"Cada vez se habla más del tema y creo que es bueno que la gente se conciencia. El deporte siempre ha ido más lento en todo esto. Me acuerdo de la época el racismo, la violencia en los estadios… A nivel de afición es como si en el fútbol fuésemos los últimos en adaptarnos a los momentos. Toca que dejemos de ser un mundo de barra libre y que todo el mundo pueda insultar o hacer lo que quiera”, sostuvo.

Luego, se refirió a la situación del uruguayo. "En este caso, Ronald (Araújo) ha levantado la mano y ha dicho basta y creo que el club hace muy bien en escucharle, darle el tiempo que sea necesario. Creo que todos los aficionados al fútbol en España deberíamos reflexionar un poco".