Los dos premios de Peñarol en la encuesta Fútbolx100: la sangre nueva de Nahuel Herrera y el abonado del profe Fernando Piñatares, que batió un récord

Pese a no ganar el título de la Liga AUF Uruguaya, los aurinegros consiguieron dos galardones en la encuesta organizada anualmente por Referí

10 de diciembre 2025 - 5:00hs
Fernando Piñatares y Nahuel Herrera de Peñarol, fueron elegidos como mejor preparador físico y revelación en la encuesta Fútbolx100 2025

Peñarol consiguió dos premios en 12 rubros de la encuesta Fútbolx100 que desde 1996 organiza El Observador, más allá de no haber podido conseguir el título de la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2025.

Los carboneros ganaron el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y terminaron a un punto de Nacional en la Tabla Anual.

El equipo de Diego Aguirre venía de ser campeón uruguayo en 2024 y había obtenido la mayoría de las categorías el año pasado.

Los dos elegidos

Nahuel Herrera, quien ya había debutado en Primera división en 2023 con Alfredo Arias ante Deportivo Maldonado, y había disputado solo nueve encuentros en el círculo mayor del fútbol, fue elegido como Revelación de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100.

Estos fueron los elegidos en ese rubro:

El zaguero aurinegro toma la posta que dejó el año pasado Juan Rodríguez, quien pese a pertenecer a Peñarol, defendió en 2024 a Boston River.

20250819 FBL - LIBERTADORES - RACING - PENAROL Penarol's defender #34 Nahuel Herrera (R) celebrates with teammate midfielder #23 Oscar Mendez (L) after scoring his team's first goal during the Copa Libertadores round of 16 second leg football match betwee
Nahuel Herrera

Juan Rodríguez le ganó el año pasado solo por un voto a Lucas Sanabria de Nacional, y contó con 22 adherentes.

En esta ocasión, Nahuel Herrera tuvo una mayoría abrumadora con más de la mitad de los sufragios.

El segundo lugar lo ocupó el extremo argentino de Liverpool, Nicolás Vallejo, de gran temporada.

Por su parte, el mejor preparador físico para los votantes de Fútbolx100 fue Fernando Piñatares, quien trabaja desde hace más de 15 años con Diego Aguirre.

Se trata de la cuarta vez que obtiene dicho galardón, que lo logró en 2009-10, 2010-11, 2024 y ahora en 2025.

Con este cuarto premio iguala el récord que tenía Marcelo Tulbovitz, quien también como preparador físico lo ganó cuatro veces, dos con River Plate y dos con Nacional.

Estos fueron los elegidos en ese rubro:

