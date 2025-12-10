Los dos premios de Peñarol en la encuesta Fútbolx100: la sangre nueva de Nahuel Herrera y el abonado del profe Fernando Piñatares, que batió un récord
Pese a no ganar el título de la Liga AUF Uruguaya, los aurinegros consiguieron dos galardones en la encuesta organizada anualmente por Referí
10 de diciembre 2025 - 5:00hs
Fernando Piñatares y Nahuel Herrera de Peñarol, fueron elegidos como mejor preparador físico y revelación en la encuesta Fútbolx100 2025
Peñarol consiguió dos premios en 12 rubros de la encuesta Fútbolx100 que desde 1996 organiza El Observador, más allá de no haber podido conseguir el título de la Liga AUF Uruguaya de la temporada 2025.
Los carboneros ganaron el Torneo Intermedio, el Torneo Clausura y terminaron a un punto de Nacional en la Tabla Anual.
El equipo de Diego Aguirre venía de ser campeón uruguayo en 2024 y había obtenido la mayoría de las categorías el año pasado.
Los dos elegidos
Nahuel Herrera, quien ya había debutado en Primera división en 2023 con Alfredo Arias ante Deportivo Maldonado, y había disputado solo nueve encuentros en el círculo mayor del fútbol, fue elegido como Revelación de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100.