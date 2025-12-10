Uruguay vs Inglaterra: el historial favorable para la selección uruguaya, el último amistoso y el partido de Luis Suárez

Uno de los goles de Suárez para Uruguay ante Inglaterra en el Mundial de Brasil 2014

La selección uruguaya e Inglaterra se enfrentarán el próximo 27 de marzo en el estadio Wembley de Londres, en lo que será el primer amistoso de Uruguay contra una selección europea oficial desde 2019 , cuando el combinado entonces dirigido por Óscar Tabárez le ganó a Hungría 2-1 en Budapest.

Uruguayos e ingleses se enfrentaron 11 veces en su historia , la primera de ellas en 1953. Ese año la celeste, vigente campeona del mundo, recibió a la selección británica por primera vez en el Estadio Centenario, y la venció 2-1 con goles de Julio César Abbadie y Óscar Míguez.

El historial es favorable a Uruguay, que ganó cinco partidos . Inglaterra venció en tres oportunidades y hubo tres empates.

La celeste, además, no perdió nunca contra Inglaterra por partidos de competencias oficiales . Se enfrentaron tres veces por mundiales : en Suiza 1954 Uruguay ganó 4-2 y eliminó a los británicos en cuartos de final; en 1966 se enfrentaron en el partido inaugural del Mundial disputado en Inglaterra, y empataron 0-0 , en un encuentro en el que todos los jugadores saludaron a la reina Isabel antes del comienzo.

0025339588.webp El capitán Horacio Troche presenta el seleccionado celeste a la reina Isabel II el 11 de julio de 1966 en Wembley, en la apertura de la Copa del Mundo de Inglaterra. El resultado final fue Inglaterra 0-Uruguay 0.

El último antecedente mundialista y general entre ambos fue el de la fase de grupos de Brasil 2014, cuando Uruguay venció 2-1 con dos goles de Luis Suárez, que era uno de los principales apuntados por la prensa inglesa como figura del Liverpool y venía de recuperarse en tiempo récord de una lesión en la rodilla.

Antes de ese encuentro, el último partido entre ambos se jugó en marzo de 2006, en el Anfield Road del Liverpool. Uruguay comenzó ganando aquel partido con un recordado golazo de Omar Pouso, pero Inglaterra lo dio vuelta con tantos de Peter Crouch y Joe Cole en la hora.

Embed - Golazo de Omar Pouso (Uruguay) a Inglaterra - Amistoso 2006 - Anfield Road, Liverpool

Para el último encuentro entre ambos en Wembley hay que remontarse a marzo de 1995, meses antes de que la celeste ganara su última Copa América en territorio nacional. El encuentro terminó 0-0.

Para encontrar el último gol uruguayo en Wembley hay que remontarse a 1990, cuando la selección venció 2-1 a Inglaterra en otro amistoso, preparativo para el Mundial de Italia. Santiago Ostolaza y José "Chueco" Perdomo convirtieron los tantos celestes.