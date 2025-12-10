Dólar
/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 10 de diciembre

Las temperaturas se mantendrán templadas, con algunas variaciones dependiendo de la región, según Inumet

10 de diciembre 2025 - 7:16hs
El cielo estará nuboso y algo nuboso
El cielo estará nuboso y algo nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este miércoles 10 de diciembre, una jornada con clima variado traerá consigo lluvias y condiciones ventosas en varias zonas del país.

Montevideo y Área Metropolitana

Este miércoles 10 de diciembre, se espera un día mayormente nuboso y cubierto, con la posibilidad de precipitaciones tanto por la mañana como por la tarde. La temperatura mínima se prevé en 18 °C, alcanzando los 24 °C durante la tarde.

Mañana

Las condiciones serán de cielo nuboso y cubierto, con probabilidad de lluvias. El viento se presentará desde el sureste y sur a una velocidad de 10 a 30 km/h.

Tarde/Noche

Se mantendrán las nubes y el cielo cubierto, con más lluvias esperadas. El viento será más variable, con ráfagas que disminuirán entre 0 y 10 km/h, tras haber soplado del sureste y este entre 10 y 30 km/h durante la mañana.

Este

En la región este del país, se anticipa un miércoles nuboso y cubierto, con la posibilidad de precipitaciones y tormentas durante la mañana. La temperatura mínima será de 17 °C, mientras que la máxima alcanzará los 23 °C. El viento será fuerte, con ráfagas de hasta 60 km/h, amainando a lo largo del día.

Mañana

El clima será cubierto, con tormentas y lluvias. El viento soplará del sureste y sur a una velocidad de 20 a 50 km/h, con rachas de hasta 60 km/h, y ocasionalmente superiores.

Tarde/Noche

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá nuboso y cubierto, con precipitaciones y la presencia de nieblas y bancos de niebla. El viento disminuirá su intensidad, soplando del sur a 10-30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Oeste

El miércoles en el oeste de Uruguay se presentará con cielo nuboso y cubierto, con probabilidades de lluvias y neblinas durante la mañana. La mínima será de 17 °C y la máxima de 27 °C.

Mañana

Se espera cielo cubierto y la posibilidad de lluvias, con algunas neblinas. El viento soplará del sur a una velocidad de 10 a 30 km/h.

Tarde/Noche

El clima continuará nuboso y cubierto durante la tarde, con períodos de cielo algo más despejado. Hacia la noche, se esperan más lluvias. El viento variará entre el sur y las condiciones de calma, con ráfagas que no superarán los 20 km/h.

Norte

En el norte, la jornada será también nubosa y cubierta, con probables lluvias aisladas por la mañana. Se pronostica una mínima de 17 °C y una máxima de 27 °C.

Mañana

Cielo cubierto y nuboso, con precipitaciones aisladas. El viento será del sur, con ráfagas que oscilarán entre los 20 y 30 km/h, alcanzando hasta 40-50 km/h en algunas áreas.

Tarde/Noche

Se mantendrá el cielo cubierto, con algunos períodos de nubes dispersas. Se espera la posibilidad de lluvias y presencia de nieblas. El viento será del sur hacia el noroeste, con ráfagas de hasta 40 km/h, disminuyendo a 10-30 km/h en algunos momentos.

