La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una nueva edición del Día del Centro, que se celebrará los jueves 11 y 18, y los viernes 12 y 19 de diciembre. Durante esos días, los locales adheridos al Grupo Centro ofrecerán descuentos especiales, brindando una oportunidad a los compradores de acceder a promociones y descuentos.
Cuatro días de estacionamiento tarifado gratuito por tres horas en Centro, Cordón y Ciudad Vieja: los detalles
Es importante destacar que las tres horas deben de estacionamiento ser utilizadas de manera continua, no siendo posible fraccionar el tiempo