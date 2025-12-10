Dólar
/ Nacional / DÍA DEL CENTRO

Cuatro días de estacionamiento tarifado gratuito por tres horas en Centro, Cordón y Ciudad Vieja: los detalles

Es importante destacar que las tres horas deben de estacionamiento ser utilizadas de manera continua, no siendo posible fraccionar el tiempo

10 de diciembre 2025 - 7:34hs
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado Gatson Britos

La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una nueva edición del Día del Centro, que se celebrará los jueves 11 y 18, y los viernes 12 y 19 de diciembre. Durante esos días, los locales adheridos al Grupo Centro ofrecerán descuentos especiales, brindando una oportunidad a los compradores de acceder a promociones y descuentos.

Además, los conductores podrán acceder a estacionamiento gratuito por tres horas en los estacionamientos habilitados. Este beneficio comenzará a contarse a partir de la emisión del ticket de estacionamiento, y una vez transcurridas las tres horas, se cobrará por los minutos adicionales. Es importante destacar que las tres horas deben ser utilizadas de manera continua, no siendo posible fraccionar el tiempo a lo largo del día.

Para conocer más detalles sobre los comercios adheridos y las condiciones de la promoción, los interesados pueden consultar el sitio web de Paseo Centro.

