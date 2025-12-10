Inscripciones abiertas para validar ciclo básico con una sola prueba: qué es Acredita EB y a quiénes está dirigida

Las inscripciones para Acredita Educación Media Básica (Acredita EB) 2026 en Uruguay están abiertas y cierran el 4 de marzo de 2026, según el cronograma de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Este proceso permite a personas mayores de 21 años, con educación primaria completa, rendir la prueba para acreditar el Ciclo Básico de Educación Media. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial de AcreditaEB.
Fechas Clave (estimadas para 2026):
-
Inicio de Inscripciones: 8 de diciembre de 2025
-
Fin de Inscripciones: 4 de marzo de 2026
-
Prueba Nacional AcreditaEB: 13 de junio de 2026
¿Quién puede inscribirse?
Podrán inscribirse todas aquellas personas mayores de 21 años que hayan culminado la Educación Primaria.
¿Cómo inscribirse?
-
Accede al sitio oficial: Ingresa a acredita.anep.edu.uy.
-
Completa el formulario: Llena el formulario en línea con tus datos personales (actuando como declaración jurada).
-
Adjunta documentación: Sube una copia escaneada o una foto de una constancia que certifique la finalización de la Educación Primaria o el inicio de la Educación Media (UTU/Secundaria).
¿Para qué sirve?
La acreditación del Ciclo Básico de Educación Media facilita el acceso a trabajos que requieren este nivel educativo, así como la posibilidad de continuar la formación en Educación Media Superior (Bachillerato).