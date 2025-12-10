Inscripciones abiertas para validar ciclo básico con una sola prueba: qué es Acredita EB y a quiénes está dirigida

Las inscripciones para Acredita Educación Media Básica (Acredita EB) 2026 en Uruguay están abiertas y cierran el 4 de marzo de 2026, según el cronograma de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Este proceso permite a personas mayores de 21 años, con educación primaria completa, rendir la prueba para acreditar el Ciclo Básico de Educación Media. La inscripción se realiza de manera online a través del sitio oficial de AcreditaEB.