Metsul anuncia fin de semana de "calor extremo" que afectará a Uruguay con temperaturas cercanas a los 40°C

El fin de semana que se avecina estará marcado por un intenso calor en Uruguay , con temperaturas que podrían alcanzar los 40°C en varias zonas del país. Según el pronóstico de Metsul Meteorologia , una gran masa de aire caliente cubrirá gran parte de Sudamérica , afectando especialmente a la región central del continente, incluyendo Argentina, Paraguay, el norte de Uruguay y Rio Grande do Sul, Brasil .

Desde el jueves 4 de diciembre, las estaciones meteorológicas de Rio Grande do Sul ya registraron temperaturas elevadas , con máximas de 36,1°C en São Paulo das Missões y 35,6°C en Santa Rosa. Este viernes 5, las temperaturas seguirán aumentando, con máximas entre 32°C y 35°C en la mayoría de las ciudades de la región, incluyendo la capital Porto Alegre, donde se esperan 34°C. En algunas áreas de los valles, el calor podría llegar hasta los 38°C por la tarde.

El día más caluroso del fin de semana será el sábado 6 , cuando se prevé que las temperaturas en la región metropolitana de Porto Alegre lleguen a los 38°C o 40°C, las más altas desde el último verano. En el interior del estado de Rio Grande do Sul, el calor será igualmente intenso, con temperaturas entre 35°C y 38°C en la mayoría de los municipios, y hasta 40°C en las regiones sur, oeste, y noroeste.

En Uruguay, especialmente en el norte del país, se esperan condiciones similares, con temperaturas muy cercanas a los 40°C , lo que generará un ambiente extremadamente caluroso. La alerta se extiende también a las regiones de la capital y alrededores, donde las altas temperaturas afectarán a las principales ciudades y zonas rurales.

El domingo seguirá caluroso

Para el domingo 7 de diciembre, aunque se espera un leve alivio en el sur y este de Rio Grande do Sul, el calor persistirá en muchas otras regiones, especialmente en las áreas oeste, noroeste y centro del estado, donde las temperaturas seguirán superando los 35°C, y en algunos lugares podrían incluso superar los 40°C.

En Uruguay, el calor continuará afectando principalmente al norte y centro del país, con valores que podrían rondar los 37°C a 40°C. Algunas zonas del interior experimentarán temperaturas extremas en la tarde del domingo, con un clima abrasador que se mantendrá hasta las primeras horas de la noche.

El ciclón de la semana que viene

El organismo meteorológico brasileño Metsul advirtió sobre la formación de un ciclón intenso que podría afectar Río Grande do Sul, Brasil, entre el martes 9 y el miércoles 10 de diciembre, con posibles impactos también en Uruguay. Este fenómeno traerá consigo lluvias intensas, fuertes vientos y tormentas severas, creando un "escenario meteorológico altamente peligroso".

El ciclón se formará debido a la combinación de dos zonas de baja presión, lo que provocará una caída drástica en la presión atmosférica y generará condiciones de inestabilidad, con vientos de hasta 100 km/h y lluvias que podrían superar los 100 mm en algunas áreas. En algunas zonas del sur de Brasil, se esperan tormentas severas con granizo y vendavales destructivos.

Aunque la mayor intensidad del ciclón se espera en Brasil, se proyecta que sus efectos se extenderán a Uruguay, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h en el litoral y lluvias intensas en el sur y este del país. Metsul recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en las zonas cercanas al litoral.