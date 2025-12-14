Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 14 de diciembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció que el domingo 14 de diciembre será un día marcado por el calor y la lluvia en buena parte del país0.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas partes del territorio nacional.

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, períodos de algo nuboso. Se esperan precipitaciones y probables tormentas.

Para la tarde noche el cielo estará cubierto. Continuarán las lluvias y tormentas, con mejoras temporarias.

Las rachas de viento alcanzarán los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 21 °C a los 26 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y con probables precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Las rachas de vientos se mantendrán en 40 kilómetros por hora como máximo.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 15 °C a los 32 °C.

Suroeste

En esta parte del país, durante la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas.

Para la tarde noche se mantendrá incambiado el tiempo. Las rachas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora como máximo. Aquí las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 31 °C.

Centro sur

Durante toda la jornada estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas.

Las rachas de viento máximas se ubicarán en los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 31 °C..

Norte

Para la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso. En la tarde llegarán las lluvias a esta región del país. En el norte también se esperan rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 34 °C.