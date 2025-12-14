Dólar
CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 14 de diciembre

El clima en Montevideo y el Área Metropolitana se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 26 °C

14 de diciembre 2025 - 8:31hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció que el domingo 14 de diciembre será un día marcado por el calor y la lluvia en buena parte del país0.

Las rachas de vientos alcanzarán hasta los 40 kilómetros por hora en algunas partes del territorio nacional.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital del país, la mañana estará nubosa y cubierta, períodos de algo nuboso. Se esperan precipitaciones y probables tormentas.

Para la tarde noche el cielo estará cubierto. Continuarán las lluvias y tormentas, con mejoras temporarias.

Las rachas de viento alcanzarán los 40 kilómetros por hora. Las temperaturas en esta zona irán desde los 21 °C a los 26 °C.

Este

En el este del Uruguay, la mañana estará algo nubosa y con probables precipitaciones y tormentas. También habrá neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde noche estará claro y algo nuboso, con períodos de nuboso y neblinas. Las rachas de vientos se mantendrán en 40 kilómetros por hora como máximo.

Las temperaturas en esta zona irán desde los 15 °C a los 32 °C.

Suroeste

En esta parte del país, durante la mañana estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas.

Para la tarde noche se mantendrá incambiado el tiempo. Las rachas de viento alcanzarán los 50 kilómetros por hora como máximo. Aquí las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 31 °C.

Centro sur

Durante toda la jornada estará nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas aisladas.

Las rachas de viento máximas se ubicarán en los 50 kilómetros por hora. Las temperaturas rondarán entre los 18 °C y los 31 °C..

Norte

Para la mañana se espera un cielo claro y algo nuboso. En la tarde llegarán las lluvias a esta región del país. En el norte también se esperan rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

Las temperaturas rondarán entre los 16 °C y los 34 °C.

Uruguay Montevideo Inumet Clima

