Granos de invierno: rindes superan las expectativas pero con los precios más bajos en 10 años

Granos: buenas noticias en las chacras, pero no en las pizarras.

El mercado de granos cerró con ajustes semanales que se profundizaron el viernes para la soja (-1,8% en la posición julio 2026 y -2,6% la disponible), el maíz (-0,9%), el trigo y la cebada (-1,2%) en la Bolsa de Chicago y para la colza en el mercado europeo Matif (-0,3%).

Entre los factores bajistas se cuenta la sorpresiva disminución de retenciones en Argentina a las exportaciones de granos y subproductos anunciada el martes, justo antes del informe mensual de oferta y demanda del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA ), que fue neutro para la soja, negativo para el trigo y algo alcista para el maíz.

El lento ritmo de las compras chinas de soja en Estados Unidos y el salto de la estimación de cosecha de trigo en Argentina a 27,7 millones de toneladas, 3,2 MT más que el mes pasado, suman presión a los precios.

INFORME Sonrisas en el rubro ovino: lana, carne y hacienda cierran 2025 con los precios más altos en años

INFORME Mercado ganadero con menor operativa, presión sobre los precios y faena en caída

En el mercado local , con pocas operaciones, la soja cayó US$ 10 en la semana hasta el eje de US$ 365 por tonelada , el valor más bajo en dos meses, mientras que la colza se sitúa entre US$ 490 y US$ 495 por tonelada, el trigo US$ 182 la tonelada y US$ 192 la tonelada por la cebada maltera .

WhatsApp Image 2025-12-13 at 00.51.06 (2)

En Uruguay la productividad vuelve al rescate

La cosecha de invierno en Uruguay avanza y se confirman rendimientos por encima de las expectativas en los cereales, con cebada de buena calidad y muy poco rechazo en malterías con más del 80% del área levantada.

El trigo muestra calidad a negociar, porque en general está cerca de los límites de contenido de proteína para negocios de exportación, aunque falta un tramo mayor de la cosecha.

El cultivo que deja mejor margen es la colza con rendimientos algo por encima del promedio de los últimos cinco años, unos 1.750 kilos por hectárea, y valores entre US$ 480 y US$ 490 por tonelada.

“En precios de soja, trigo, cebada y colza estamos en los pisos de los últimos 10 años, por eso los rendimientos tienen que estar por arriba de los años promedio”, dijo Nazar Rodríguez, coordinador agrícola ganadero de Fucrea.

“El trigo y los cereales pagan los costos y la colza va a andar con mejores márgenes si logramos mejorar los promedios de rendimiento, en el resto es muy fina la cuenta”, agregó.

La soja de primera se implantó en fechas apropiadas y el primer tramo del cultivo con lluvias frecuentes afirma el potencial.

Se ha colocado soja de la cosecha 2026 a US$ 385 y US$ 390 a principios, algo que el año pasado casi no fue posible, con un valor promedio de US$ 370 por tonelada.

Con rendimiento promedio de unos 2.300 kilos por hectárea y el precio a US$ 380 para la soja “es un empate” dijo Rodríguez en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

La cosecha de cebada avanza a buen ritmo, con menos eventos de lluvia que la cosecha pasada, y 80% de avance. El rendimiento está por encima de lo esperado, sobre 4.200 kilos por hectárea de recibo con solo 5% de rechazo por calidad.

“Venimos de años muy malos de más de 30% de rechazo”, dijo Bruno Maneiro, de Maltería Oriental, y la actual cosecha “es un año muy bueno en términos de productividad y de calidad”.

El año pasado el promedio fue de 2.700 kilos por hectárea de recibo y en esta zafra estará cerca del récord de 4.300 kg/ha.

En Maltería Oriental se han hecho liquidaciones a un promedio de US$ 195 la tonelada, por 150 mil toneladas de 230 mil que están recibidas y esperan una cosecha de unas 270 mil toneladas.

Se captaron precios de US$ 230 por tonelada de cebada en algunos casos y los márgenes están por encima de lo esperado con más kilos de los previsto.

Los precios modestos para el trigo se enfrentan a incrementos de oferta por encima de las correcciones al alza recientes reflejadas en el informe del USDA.

La campaña de trigo en Argentina que se estimó inicialmente en 20 millones de toneladas se calcula ahora en 27,7 millones de toneladas con un incremento de área y rendimientos según informó el jueves la Bolsa de Comercio de Rosario con el 58% de la cosecha levantada.

WhatsApp Image 2025-12-13 at 00.51.06 (3)

Productores arroceros exigidos

El arroz en Brasil se estabilizó en US$ 9,75 por bolsa en Brasil, el precio más bajo en una década y por debajo del precio provisorio acordados en Uruguay entre los cultivadores y la industria.

Esa realidad presiona los rendimientos de equilibrio por encima incluso de los 9.000 kilos por hectárea que se han alcanzado en las últimas cosechas.