Alavés vs Real Madrid: con Federico Valverde de titular como lateral, el merengue mantiene su pulso contra Barcelona en LaLiga

Federico Valverde fue nuevamente titular como lateral derecho en la visita de Real Madrid a Alavés donde se ganó apretadamente por 2-1

14 de diciembre 2025 - 19:06hs
Federico Valverde

Federico Valverde

Federico Valverde salió como titular en Real Madrid que visitó este domingo a Alavés en partido correspondiente a la fecha 17 de LaLiga de España. El Halcón volvió a desempeñarse como lateral derecho en la formación de Xabi Alonso. Ganaron 2-1 y siguen a punto del líder Barcelona.

Tabla de posiciones de LaLiga de España

