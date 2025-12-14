Federico Valverde salió como titular en Real Madrid que visitó este domingo a Alavés en partido correspondiente a la fecha 17 de LaLiga de España. El Halcón volvió a desempeñarse como lateral derecho en la formación de Xabi Alonso. Ganaron 2-1 y siguen a punto del líder Barcelona.
Alavés vs Real Madrid: con Federico Valverde de titular como lateral, el merengue mantiene su pulso contra Barcelona en LaLiga
