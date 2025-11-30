Dólar
El Observador / Fútbol / LIGA AUF URUGUAYA

Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, palpitó el clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya, con Peñarol en su corazón

Desde Madrid, el hijo del exaurinegro y capitán de Real Madrid y de la selección uruguaya, mostró cómo vive la previa al partido ante los tricolores

30 de noviembre 2025 - 12:50hs
Federico y Benicio Valverde
Federico y Benicio Valverde Instagram

Peñarol se juega todo el año en la tarde de este domingo en el Gran Parque Central, sin su público y nada menos que ante Nacional en un clásico decisivo, ya que el que gane el mismo se coronará campeón de la Liga AUF Uruguaya, A la distancia, Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, palpitó este encuentro.

Los aurinegros luego del almuerzo en Los Aromos, tendrán la charla técnica previo a viajar hacia el Gran Parque Central.

La foto de Benicio Valverde

Benicio Valverde, el más grande de los hijos de Federico Valverde, palpitó la final clásica contra Nacional con una vestimenta especial.

Festejo de los jugadores de Peñarol
FÚTBOL

El campeón uruguayo con Peñarol que antes de llegar al club, fue carpintero, y que se acaba de retirar del fútbol

El Gran Parque Central
LIGA AUF URUGUAYA

Nacional vs Peñarol EN VIVO: los dos ya están en los vestuarios del Gran Parque Central palpitando la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

Su mamá, Mina Bonino, subió a sus redes una fotografía suya con la camiseta de Peñarol.

"Hoy juega", escribió Mina en la fotografía que subió de Benicio previo al clásico ante Nacional por el título de la Liga AUF Uruguaya.

Aquí se puede ver la misma:

benicio valverde
Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, con la camiseta de Pe&ntilde;arol

Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, con la camiseta de Peñarol

