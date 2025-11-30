Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, palpitó el clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya, con Peñarol en su corazón

Peñarol se juega todo el año en la tarde de este domingo en el Gran Parque Central, sin su público y nada menos que ante Nacional en un clásico decisivo, ya que el que gane el mismo se coronará campeón de la Liga AUF Uruguaya, A la distancia, Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, palpitó este encuentro.

Los aurinegros luego del almuerzo en Los Aromos, tendrán la charla técnica previo a viajar hacia el Gran Parque Central.

Benicio Valverde, el más grande de los hijos de Federico Valverde, palpitó la final clásica contra Nacional con una vestimenta especial.

Su mamá, Mina Bonino, subió a sus redes una fotografía suya con la camiseta de Peñarol.

"Hoy juega", escribió Mina en la fotografía que subió de Benicio previo al clásico ante Nacional por el título de la Liga AUF Uruguaya.

Aquí se puede ver la misma: