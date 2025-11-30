Peñarol se juega todo el año en la tarde de este domingo en el Gran Parque Central, sin su público y nada menos que ante Nacional en un clásico decisivo, ya que el que gane el mismo se coronará campeón de la Liga AUF Uruguaya, A la distancia, Benicio Valverde, el hijo mayor de Federico Valverde, palpitó este encuentro.
Benicio, el hijo mayor de Federico Valverde, palpitó el clásico ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya, con Peñarol en su corazón
Desde Madrid, el hijo del exaurinegro y capitán de Real Madrid y de la selección uruguaya, mostró cómo vive la previa al partido ante los tricolores