Kylian Mbappé, con un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda, es suplente ante Manchester City, en un encuentro de lujo por la Liga de Campeones que se juega desde las 17:00 en el que las numerosas bajas de Real Madrid, hasta siete, seis en defensa, provocan el regreso del uruguayo Fede Valverde al lateral derecho y la apuesta de Xabi Alonso por Dani Ceballos, Rodrygo y Gonzalo García como novedades.
Real Madrid - Manchester City EN VIVO: Federico Valverde vuelve al lateral en el partidazo por Liga de Campeones
Real Madrid, con varias bajas, recibe a Manchester City de Pep Guardiola desde las 17:00 en el Santiago Bernabéu