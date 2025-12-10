Dólar
LIGA DE CAMPEONES

Real Madrid - Manchester City EN VIVO: Federico Valverde vuelve al lateral en el partidazo por Liga de Campeones

Real Madrid, con varias bajas, recibe a Manchester City de Pep Guardiola desde las 17:00 en el Santiago Bernabéu

10 de diciembre 2025 - 16:46hs
Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City

Federico Valverde en la previa de Real Madrid vs Manchester City

Kylian Mbappé, con un dedo de la mano fracturado y dolor por un golpe en la rodilla izquierda, es suplente ante Manchester City, en un encuentro de lujo por la Liga de Campeones que se juega desde las 17:00 en el que las numerosas bajas de Real Madrid, hasta siete, seis en defensa, provocan el regreso del uruguayo Fede Valverde al lateral derecho y la apuesta de Xabi Alonso por Dani Ceballos, Rodrygo y Gonzalo García como novedades.

Xabi Alonso deja de inicio a Mbappé en el banco en el Santiago Bernabéu. El francés, duda hasta última hora por sus dolencias, no está al cien por cien. Deja su puesto a Gonzalo García en un once con cambio de sistema de Xabi Alonso, que regresa al 4-3-3 con Rodrygo completando el tridente.

Fede Valverde regresa al lateral derecho ante las bajas defensivas.

Por su parte, Pep Guardiola apuesta en su once titular por Cherki, de corte más ofensivo, en lugar de Reijnders en una alineación liderada por Haaland en ataque.

Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

La alineación titular de Manchester City la forman: Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden; Cherki, Doku y Haaland.

EFE

