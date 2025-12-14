Con Rodrigo Bentancur como titular, Tottebham visita a Nottingham Forest por la fecha 16 de la Premier League en un partido donde Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, está muy atento al rendimiento del volante celeste cuando quedan solo seis meses para la disputa del Mundial 2026.
Nottingham Forest vs Tottenham: Rodrigo Bentancur es titular en los Spurs en partido por la fecha 16 de la Premier League
Rodrigo Bentancur es titular en Tottenham que visita a Nottingham Forest en duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League