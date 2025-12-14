Dólar
Compra 37,95 Venta 40,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Nottingham Forest vs Tottenham: Rodrigo Bentancur es titular en los Spurs en partido por la fecha 16 de la Premier League

Rodrigo Bentancur es titular en Tottenham que visita a Nottingham Forest en duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League

14 de diciembre 2025 - 12:12hs
Rodrigo Bentancur

Rodrigo Bentancur

Foto: Glyn Kirk / AFP

Con Rodrigo Bentancur como titular, Tottebham visita a Nottingham Forest por la fecha 16 de la Premier League en un partido donde Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, está muy atento al rendimiento del volante celeste cuando quedan solo seis meses para la disputa del Mundial 2026.

Embed

Embed
 Rodrigo Bentancur
EN BAJA

El mal momento de Rodrigo Bentancur que fue expulsado por primera vez con la selección de Uruguay

La reacción de Rodrigo Bentancur
SELECCIÓN URUGUAYA

La reacción de Rodrigo Bentancur y jugadores de la selección uruguaya ante el reclamo de un hincha tras la goleada ante Estados Unidos; mirá el video

Temas:

rodrigo bentancur Tottenham

Seguí leyendo

Las más leídas

Danilo, Leo Pereira, Jorge Carrascal y Giorgian de Arrascaeta celebran uno de los goles de Flamengo
COPA INTERCONTINENTAL

Con dos asistencias de Giorgian de Arrascaeta, Flamengo le ganó 2-0 al Pyramids y jugará la final de la Copa Intercontinental con el PSG

Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta, y Nicolás De La Cruz con el trofeo Derbi de las Américas que ganaron ante Cruz Azul
COPA INTERCONTINENTAL

Flamengo vs Pyramids, por el pase a la final Intercontinental ante PSG; mirá cuándo juegan y dónde ver a De Arrascaeta, Varela y De la Cruz

James Feldeine
CHAMPIONS

Nacional vs Flamengo por la Champions League Americas: a qué hora juegan y por dónde ver el partido

Nicolás Ordoqui
CLÁSICO

Peñarol 3-2 Nacional: el aurinegro se quedó con el clásico y es campeón del fútbol sala por séptimo año consecutivo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos