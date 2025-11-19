Dólar
El Observador / Selección / EN BAJA

El mal momento de Rodrigo Bentancur que fue expulsado por primera vez con la selección de Uruguay

Rodrigo Bentancur jugó muy malos amistosos contra México y Estados Unidos y este martes terminó expulsado

19 de noviembre 2025 - 0:52hs
&nbsp;Rodrigo Bentancur

 Rodrigo Bentancur

Foto: AFP

El volante de la selección de Uruguay Rodrigo Bentancur recibió este martes la primera tarjeta roja de su historial con la celeste.

El mediocampista de Tottenham, quien portó la cinta de capitán, vio la amarilla a los 50 minutos de juego y a los 64' recibió roja directa de parte del juez guatemalteco Julio Luna.

La roja directa fue una medida exagerada de Luna, pero la misma se dictaminó a instancias del asistente Juan Topaz.

De todas formas, por cómo se tiró, Bentancur merecía amarilla y como ya estaba amonestado igual tendría que haber terminado expulsado, lo que no hizo más que manifestar la impotencia celeste.

Marcelo Bielsa
EN CONFERENCIA

"Me siento responsable de todo esto", dijo Marcelo Bielsa tras sufrir la goleada ante Estados Unidos y dijo que "de ningún modo" trabajará la parte psicólogica de la selección

Marcelo Bielsa 
ESTADÍSTICAS

Trece años sin perder por cuatro goles y 21 sin recibir cinco tantos: los tristes récords de Marcelo Bielsa al ser vapuleado por Estados Unidos

Bentancur, de 28 años, cumplió ante Estados Unidos 74 partidos con la selección de Uruguay de los que ganó 37, empató 19 y esta fue su derrota número 18.

El ex Boca Juniors y Juventus jugó un flojo partido el sábado ante México y este martes contra Estados Unidos no solo no mejoró la gestión de la pelota sino que tuvo enormes problemas en la contención y perdió varios balones en campo propio exponiendo defensivamente al colectivo.

