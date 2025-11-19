Trece años sin perder por cuatro goles y 21 sin recibir cinco tantos: los tristes récords de Marcelo Bielsa al ser vapuleado por Estados Unidos

La selección de Uruguay sufrió este martes una dolorosa e histórica derrota ante un equipo alternativo de Estados Unidos, que en Tampa, lo sometió por un humillante 5-1 en partido amistoso.

Uruguay no perdía por cuatro goles desde el 7 de setiembre de 2012 cuando en Barranquilla , por Eliminatorias, c ayó 4-0 ante Colombia en partido donde anotaron Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez, en dos oportunidades, y Camilo Zúñiga.

La celeste era dirigida por Óscar Tabárez y ese 4-0 igualó su peor resultado en su era que duró de marzo de 2006 hasta noviembre de 2021.

El 6 de mayo de 2009, en las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, Uruguay perdió 4-0 en el Centenario ante Brasil en partido donde anotaron Dani Alves, Juan, Luis Fabiano y Kaká.

AMISTOSO La pésima defensa de Uruguay: mirá los cinco tantos que tomó ante Estados Unidos y también el golazo de chilena de Giorgian De Arrascaeta

AMISTOSO Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Para ver a Uruguay recibir cinco goles hay que remontarse al 6 de junio de 2004 cuando también en el calor de Barranquilla, contra Colombia y por las Eliminatorias para el Mundial de Alemania, la celeste cayó 5-0 ante el equipo dirigido por Reinaldo Rueda. Los goles de aquella tórrida y bochornosa jornada fueron de Víctor Pacheco en dos oportunidades, Tressor Moreno, John Restrepo y Sergio Herrera.

Uruguay era dirigido por Jorge Fossati y ese fue su segundo partido oficial tras debutar con derrota 3-1 ante Perú.

Fossati llegó a la selección luego de la destitución de Juan Ramón Carrasco cuando Uruguay perdió 3-0 en el Centenario contra Venezuela el 31 de marzo de 2004.

Esa fue la última goleada de un entrenador de Uruguay al que le costó el cargo.

En conferencia de prensa, Bielsa se hizo cargo de la derrota ante Estados Unidos y asumió las plenas responsabilidades del caso.

Además, Uruguay no perdía con Estados Unidos desde el 12 de mayo de 2002, en amistoso jugado en Washington DC en el que sucumbió 2-1 con tantos de Tony Sanneh y Damarcus Beasley contra uno de Sebastián Abreu. El técnico era Víctor Púa.

En nueve partidos previos, solo en dos oportunidades Estados Unidos le había marcado dos goles a Uruguay.

Estados Unidos se convirtió en el primer equipo norteamericano de la historia que le anota más de tres goles a Uruguay superando el récord que tenía México.

Los aztecas empataron 3-3 con Uruguay en un amistoso jugado en 1968, y luego le ganaron 3-1 en dos oportunidades, en otro amistoso disputado en 2005 y en el tercer puesto de la Copa América de Venezuela 2007.