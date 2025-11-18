La pésima defensa de Uruguay: mirá los cinco tantos que tomó ante Estados Unidos y también el golazo de chilena de Giorgian De Arrascaeta

La selección de Uruguay fue humillada por un equipo de Estados Unidos al que le faltaron alguna de sus mejores figuras, en un partido amistoso jugado en Tampa.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El marcador se abrió a los 16 minutos con un gol de tiro libre de Sebastian Berhalter.

El segundo tanto fue del defensor Alex Freeman en acción de córner, donde Rodrigo Bentancur perdió su marca.

¡GRAN JUGADA PREPARADA Y GOL DE ESTADOS UNIDOS! Sebastian Berhalter jugó corto el tiro libre y luego la colocó en el ángulo para el 1-0 ante Uruguay. ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO ! pic.twitter.com/gebAIafzBq

A los 30', Freeman metió el segundo de su cuenta personal luego de un balón dividido donde Nahitan Nández quedó sentido y tras el que Manuel Ugarte y Ronald Araujo marcaron en forma pésima.

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL DE ESTADOS UNIDOS! Alexander Freeman ganó de cabeza y la cruzó para el 2-0 ante Uruguay en SOLO 20 MINUTOS. ¡Se juega por #DIRECTV y #DGO ! pic.twitter.com/Xegf9NGdf0

SELECCIÓN URUGUAYA Marcelo Bielsa confirmó su último equipo titular del año en la selección uruguaya: sigue buscando extremos y Rodrigo Zalazar rinde una prueba de fuego

AMISTOSO Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990944070424731911&partner=&hide_thread=false ¡GOL DE ESTADOS UNIDOS, QUE GOLEA A URUGUAY EN MEDIA HORA!



El defensor Alexander Freeman, con una gran jugada individual, firmó su doblete para el 3-0 ante la Celeste.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/EwI5yTBqtn — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 19, 2025

A los 41' una discoordinación defensiva total entre Araujo y Nández determinó el cuarto gol, obra de Diego Luna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990946512617041968&partner=&hide_thread=false ¡ÍNCREIBLE, PERO REAL: CUARTO GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Diego Luna entró al área, definió abajo y convirtió el 4-0 ante Uruguay.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/1otAQxjj9x — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 19, 2025

A los 45' descontó Giorgian De Arrascaeta con espectacular chilena, tras asistencia de Rodrigo Zalazar y una buena subida de Matías Viña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990948662533382318&partner=&hide_thread=false Una chilena ESPECTACULAR de Giorgian De Arrascaeta puso el 1-4 ante Estados Unidos.



¡Se juega por #DIRECTV y #DGO! pic.twitter.com/x6gx7IvvXk — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) November 19, 2025

A los 67' cayó el quinto gol, tras un nuevo córner que se abrió y se tiró al corazón del área. Ahí Araujo no retrocedió para tomar ninguna marca y delante de Mathías Olivera saltaron tres hombres, uno de los cuales, Tanner Tessmann, cantó lotería de cabeza.