Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / AMISTOSO

La pésima defensa de Uruguay: mirá los cinco tantos que tomó ante Estados Unidos y también el golazo de chilena de Giorgian De Arrascaeta

Mirá los cinco goles que tomó Uruguay contra un equipo alternativo de Estados Unidos que le endosó una goleada humillante, por 5-1

18 de noviembre 2025 - 23:20hs
Ronald Araujo

Ronald Araujo

Foto: AFP

La selección de Uruguay fue humillada por un equipo de Estados Unidos al que le faltaron alguna de sus mejores figuras, en un partido amistoso jugado en Tampa.

El marcador se abrió a los 16 minutos con un gol de tiro libre de Sebastian Berhalter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990940142891053106&partner=&hide_thread=false

El segundo tanto fue del defensor Alex Freeman en acción de córner, donde Rodrigo Bentancur perdió su marca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990943776274055673&partner=&hide_thread=false

A los 30', Freeman metió el segundo de su cuenta personal luego de un balón dividido donde Nahitan Nández quedó sentido y tras el que Manuel Ugarte y Ronald Araujo marcaron en forma pésima.

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Rodrigo Zalazar festeja otro gol con Uruguay ante Nicaragua
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa confirmó su último equipo titular del año en la selección uruguaya: sigue buscando extremos y Rodrigo Zalazar rinde una prueba de fuego

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990944070424731911&partner=&hide_thread=false

A los 41' una discoordinación defensiva total entre Araujo y Nández determinó el cuarto gol, obra de Diego Luna.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990946512617041968&partner=&hide_thread=false

A los 45' descontó Giorgian De Arrascaeta con espectacular chilena, tras asistencia de Rodrigo Zalazar y una buena subida de Matías Viña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990948662533382318&partner=&hide_thread=false

A los 67' cayó el quinto gol, tras un nuevo córner que se abrió y se tiró al corazón del área. Ahí Araujo no retrocedió para tomar ninguna marca y delante de Mathías Olivera saltaron tres hombres, uno de los cuales, Tanner Tessmann, cantó lotería de cabeza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990958127093539252&partner=&hide_thread=false

Temas:

selección uruguaya Marcelo Bielsa Estados Unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Uruguay vs México 
SELECCIÓN URUGUAYA

Uruguay vs Estados Unidos: a qué hora juega hoy la selección de Marcelo Bielsa en Tampa y dónde verlo

Maximiliano Araújo y Alex Freeman
AMISTOSO

Uruguay 1-5 Estados Unidos: la selección de Marcelo Bielsa mostró su peor cara y se llevó una paliza vergonzosa

Gonzalo Petit 
ESPAÑA

En España informan que Betis medita interrumpir el préstamo de Gonzalo Petit a Mirandés

Diego García y Emiliano Ancheta
PEÑAROL

La decisión final de Peñarol frente a la posibilidad de que Diego García sea declarado culpable de abuso sexual en una semana

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos