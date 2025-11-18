La pésima defensa de Uruguay: mirá los cinco tantos que tomó ante Estados Unidos y también el golazo de chilena de Giorgian De Arrascaeta

La selección de Uruguay fue humillada por un equipo de Estados Unidos al que le faltaron alguna de sus mejores figuras, en un partido amistoso jugado en Tampa.
El marcador se abrió a los 16 minutos con un gol de tiro libre de Sebastian Berhalter.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990940142891053106&partner=&hide_thread=false
El segundo tanto fue del defensor Alex Freeman en acción de córner, donde Rodrigo Bentancur perdió su marca.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990943776274055673&partner=&hide_thread=false
A los 30', Freeman metió el segundo de su cuenta personal luego de un balón dividido donde Nahitan Nández quedó sentido y tras el que Manuel Ugarte y Ronald Araujo marcaron en forma pésima.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990944070424731911&partner=&hide_thread=false
A los 41' una discoordinación defensiva total entre Araujo y Nández determinó el cuarto gol, obra de Diego Luna.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990946512617041968&partner=&hide_thread=false
A los 45' descontó Giorgian De Arrascaeta con espectacular chilena, tras asistencia de Rodrigo Zalazar y una buena subida de Matías Viña.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990948662533382318&partner=&hide_thread=false
A los 67' cayó el quinto gol, tras un nuevo córner que se abrió y se tiró al corazón del área. Ahí Araujo no retrocedió para tomar ninguna marca y delante de Mathías Olivera saltaron tres hombres, uno de los cuales, Tanner Tessmann, cantó lotería de cabeza.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSportsUY/status/1990958127093539252&partner=&hide_thread=false