El Observador / Fútbol Internacional / rodrigo bentancur

El Tottenham de Rodrigo Bentancur tiene nuevo entrenador para lo que resta de temporada

El Tottenham de Inglaterra, donde juega el uruguayo Rodrigo Bentancur, anunció la llegada de un DT de manera interina hasta el final de la temporada

14 de febrero 2026 - 10:01hs
Rodrigo Bentancur festeja un gol para Tottenham Hotspur ante Aston Villa por la Premier League

FOTO: AFP

El Tottenham Hotspur de Inglaterra, equipo donde juega el uruguayo Rodrigo Bentancur, confirmó este sábado la contratación de Igor Tudor como nuevo entrenador hasta final de temporada, luego de la salida de Thomas Frank con un muy mal presente futbolístico ya que está a cinco puntos del descenso en la Premier League.

El ex de la Juventus de Turín hará las funciones de técnico interino hasta el final de la presente temporada hasta que la dirigencia de los Spurs decidan a qué preparador contratar de forma permanente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SpursOfficial/status/2022642289105883257&partner=&hide_thread=false

Tudor estaba libre desde octubre del año pasado tras ser despedido por la Juventus, tras no ganar en ocho jornadas consecutivas y tener al equipo en la octava posición de la Serie A.

Además de su paso por el Juventus, el croata estuvo en el Olympique de Marsella, el Galatasaray, la Lazio, el Hajduk Split y el Udinese.

El mal momento futbolístico del Tottenham

Tudor sustituirá en el Tottenham a Thomas Frank, que fue despedido esta semana tras tener al club solo cinco puntos por encima de la zona de descenso. El danés llegó al Tottenham en junio como recambio de Ange Postecoglou, al que echaron pese a ganar la Europa League.

El técnico croata tendrá que certificar la salvación del Tottenham en la Premier League y competir hasta dónde pueda en la UEFA Champions League, tras clasificarse cuarto en la fase de grupos. En las copas domésticas, el Tottenham ya está eliminado.

En su etapa en el Tottenham, que comenzó en junio, Frank solo cosechó trece triunfos, once empates y trece derrotas, con un porcentaje del 45% de los puntos obtenidos.

Embed

Cinco de esas victorias fueron en la UEFA Champions League, el único punto a favor de Frank al mando del equipo, que había conseguido estirar su crédito en el club al clasificar a los Spurs en la cuarta posición a los octavos de final de la competencia.

En la Premier League, el Tottenham transita decimosexto, solo cinco puntos por encima del descenso, mientras que en las copas domésticas el equipo cayó en su debut en la FA Cup contra el Aston Villa y en segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.

El danés también ha tenido que hacer frente a una crisis de lesiones que le obligó a jugar partidos con hasta once bajas del primer equipo, entre ellas la de Rodrigo Bentancur, que lo perdió por el resto de la temporada.

Esto, sin embargo, no sirvió como excusa a un técnico que recibió fichajes por valor de 265 millones desde el inicio de la temporada, en agosto de 2025, con incorporaciones como Xavi Simmons, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Kevin Danso y la cesión de Randal Kolo Muani.

El Tottenham aceleró la contratación de Tudor en las últimas 48 horas para que este pueda ya dirigir al grupo el lunes y tenga una semana por delante para preparar el próximo duelo contra el Arsenal en el derbi del norte de Londres.

FUENTE: EFE

rodrigo bentancur Tottenham Premier League UEFA Champions League

