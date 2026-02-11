El Tottenham de Rodrigo Bentancur se quedó sin DT: el complicado momento deportivo que atraviesa

El Tottenham de Inglaterra , equipo donde juega el uruguayo Rodrigo Bentancur , comunicó que despidió al entrenador Thomas Frank de su cargo debido al mal momento deportivo que atraviesa el equipo, que marcha en la posición 16° de la Premier League y que está a cinco puntos del descenso.

El danés, que sustituyó a Ange Postecoglou en junio del año pasado, duró nueve meses en el cargo . Lejos de mejorar los resultados del australiano, que al menos ganó una Europa League en sus dos años en Londres, tiene al equipo peleando por no descender al Championship (Segunda división inglesa).

En su etapa en el Tottenham, que comenzó en junio, Frank solo cosechó trece triunfos, once empates y trece derrotas, con un porcentaje del 45% de los puntos obtenidos.

El Club ha tomado la decisión de realizar un cambio en el puesto de entrenador jefe masculino y Thomas Frank se marchará hoy. Thomas fue designado en junio de 2025 y estábamos decididos a brindarle el tiempo y el apoyo necesarios para construir el futuro juntos. Sin embargo,…

Cinco de esas victorias fueron en la UEFA Champions League , el único punto a favor de Frank al mando del equipo, que había conseguido estirar su crédito en el club al clasificar a los Spurs en la cuarta posición a los octavos de final de la competencia.



En la Premier League, el Tottenham transita decimosexto, solo cinco puntos por encima del descenso, mientras que en las copas domésticas el equipo cayó en su debut en la FA Cup contra el Aston Villa y en segunda ronda de la Copa de la Liga contra el Newcastle United.

El clavo en el ataúd de Frank fue la derrota del pasado contra el Newcastle, lo que implica que el equipo solo ganó en condición de local un encuentro en este 2026, además de haber perdido cinco de los últimos nueve encuentros entre todas las competiciones.

El mal momento deportivo del Tottenham, coqueteando con el descenso

Solo en Premier, el Tottenham lleva ocho partidos sin ganar, la peor racha del equipo desde que lo dirigió Juande Ramos en 2008.

Además de los problemas dentro del campo de juego, Frank lidió con cambios en la directiva, con la salida de Daniel Levy, histórico mandamás del club, problemas con el capitán argentino Cuti Romero, quién criticó en varias ocasiones a la dirigencia, y con indisciplinas como la Yves Bissouma, que fue apartado por llegar tarde en repetidas ocasiones.

El danés también ha tenido que hacer frente a una crisis de lesiones que le obligó a jugar partidos con hasta once bajas del primer equipo, entre ellas la de Rodrigo Bentancur, que lo perdió por el resto de la temporada.

Esto, sin embargo, no sirvió como excusa a un técnico que recibió fichajes por valor de 265 millones desde el inicio de la temporada, en agosto de 2025, con incorporaciones como Xavi Simmons, Mohammed Kudus, Conor Gallagher, Mathys Tel, Kevin Danso y la cesión de Randal Kolo Muani.

Desde la marcha de Mauricio Pochettino en 2019, el Tottenham fue incapaz de encontrar la estabilidad en el banco de suplentes con el DT. Desde entonces, José Mourinho, Antonio Conte, Nuno Espirito Santo, Postecoglou y Frank no lograron asentarse en el norte de Londres.

El despido de Frank da once días al Tottenham para buscar soluciones, ya que el club no juega en la FA Cup que se disputa este fin de semana y su próximo encuentro no será hasta el 22 de febrero contra, nada más y nada menos, el Arsenal, el líder de la Premier y su clásico en Londres.

FUENTE: Con información de EFE