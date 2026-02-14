El líder opositor ruso Alexei Navalny murió en prisión a causa de un envenenamiento provocado por el suministro de epibatidina , una toxina letal presente en las ranas dardo de Ecuador , según denunció Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos .

Proveniente del animal sudamericano, el hallazgo del compuesto heterocíclico en el cuerpo de referente político y activista por los derechos civiles suma un elemento en los causales externos de su crimen.

“Solo el Gobierno ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de usar esta toxina letal contra Alexei Navalny durante su encarcelamiento en Rusia. Hoy, junto a su viuda, el Reino Unido arroja luz sobre el bárbaro complot del Kremlin para silenciar su voz”, precisó la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper , en conferencia de prensa.

TRAGEDIA Al menos diez personas murieron y otras 25 resultaron heridas durante tiroteo en una escuela de Canadá

La epibatidina es un compuesto heterocíclico extraído de la piel de una rana multicolor de Ecuador : la Epipedobates anthonyi. Utilizada tiempo atrás por tribus indígenas en dardos para cazar, es catalogada como una de las especies anfibias más venenosas.

image Rana Epipedobates anthonyi

La epibatidina reviste la categoría de alcaloide natural de tipo piridínico con actividad farmacológica. Con capacidad analgésica 250 veces más potente que la de la morfina, no provoca los efectos secundarios ante una adicción.

Efectos de la epibatidina en el cuerpo humano

La epibatidina produce síntomas derivados de la activación de receptores nicotínicos. Los principales signos clínicos de toxicidad incluyen la activación de secreciones exocrinas produciendo rinorrea, sialorrea y lagrimeo, además puede dar lugar a hipertensión, convulsiones y parálisis muscular y respiratoria, pudiendo producir la muerte.

image Epipedobates anthonyi

Existe un caso de empleo de carácter contaminante registrado. Protagonizado por un técnico de laboratorio en Edimburgo, quien estaba preparando diluciones de clorhidrato, cuando pasados 30 minutos desarrolló una erupción eritematosa en los brazos, piernas y torso.

Durante la composición, llevaba puestos guantes y bata de laboratorio. Sin embargo, no contaba con protección respiratoria ni ocular, así como su cara estaba expuesta. Aunque en el momento se quitó la ropa y se duchó como medida cautelar, el eritema no desapareció, por lo que acudió al área de urgencias del hospital. Allí se le administró una dosis de prednisolona y se le puso un tratamiento antihistamínico durante una semana.