El país de América Latina que construye el domo más grande del mundo

Chile avanza en la construcción de una de las obras de infraestructura minera más ambiciosas de los últimos años. Se trata de un domo de almacenamiento de mineral que forma parte del proyecto Nueva Centinela , desarrollado por Antofagasta Minerals en la Región de Antofagasta.

La estructura, que una vez finalizada será considerada la más grande de su tipo a nivel mundial, forma parte del plan de expansión de una de las principales operaciones cupríferas del país. La iniciativa busca aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de mineral en una industria clave para la economía chilena .

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El domo tendrá una capacidad para almacenar hasta 178.000 toneladas de mineral y alcanzará dimensiones poco habituales para este tipo de instalaciones. Según informó la compañía, contará con 66 metros de altura, un diámetro de 106,6 metros y estará sostenido por una estructura metálica de 476 toneladas de acero.

La construcción forma parte del área de manejo de materiales del proyecto Nueva Centinela, una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 4.400 millones de dólares. La obra es considerada estratégica para garantizar la continuidad operativa y optimizar el transporte y almacenamiento del mineral extraído en la faena.

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De acuerdo con la firma, las dimensiones del domo son comparables e incluso superiores a las de la cúpula del Movistar Arena de Santiago, uno de los recintos cerrados más grandes del país trasandino.

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El Nueva Centinela es el principal proyecto de expansión que actualmente desarrolla Antofagasta Minerals, uno de los mayores productores de cobre del mundo. Con su construcción iniciada en 2024, apunta a duplicar la capacidad de procesamiento de minerales de la operación ubicada en Sierra Gorda, en pleno desierto de Atacama.

Las obras avanzan dentro del cronograma previsto por la empresa y se espera que la expansión de Nueva Centinela inicie su fase productiva durante 2027. Para entonces, el domo formará parte del sistema logístico encargado de recibir, almacenar y distribuir grandes volúmenes de mineral dentro de la operación minera.

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Además de incrementar la producción de cobre, el proyecto permitirá extender la vida útil del yacimiento por al menos tres décadas. La compañía estima que, una vez concluida la expansión, la operación se ubicará entre los principales productores de cobre a nivel global.