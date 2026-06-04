Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
muy nuboso
Viernes:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Mundo / INFRAESTRUCTURA

El país de América Latina que construye el domo más grande del mundo

El proyecto busca aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de mineral en una industria clave para la economía del país sudamericano.

4 de junio de 2026 11:20 hs
Domo de Chile&nbsp;

Domo de Chile 

Chile avanza en la construcción de una de las obras de infraestructura minera más ambiciosas de los últimos años. Se trata de un domo de almacenamiento de mineral que forma parte del proyecto Nueva Centinela, desarrollado por Antofagasta Minerals en la Región de Antofagasta.

La estructura, que una vez finalizada será considerada la más grande de su tipo a nivel mundial, forma parte del plan de expansión de una de las principales operaciones cupríferas del país. La iniciativa busca aumentar la capacidad de procesamiento y almacenamiento de mineral en una industria clave para la economía chilena.

image

Más noticias

Así es el el túnel más largo de América Latina: el coloso que busca cambiar el mapa regional

El túnel del siglo que promete unir dos continentes y cambiar para siempre el mapa global

¿Cómo es el domo que construye Chile?

El domo tendrá una capacidad para almacenar hasta 178.000 toneladas de mineral y alcanzará dimensiones poco habituales para este tipo de instalaciones. Según informó la compañía, contará con 66 metros de altura, un diámetro de 106,6 metros y estará sostenido por una estructura metálica de 476 toneladas de acero.

La construcción forma parte del área de manejo de materiales del proyecto Nueva Centinela, una iniciativa que contempla una inversión cercana a los 4.400 millones de dólares. La obra es considerada estratégica para garantizar la continuidad operativa y optimizar el transporte y almacenamiento del mineral extraído en la faena.

Embed

De acuerdo con la firma, las dimensiones del domo son comparables e incluso superiores a las de la cúpula del Movistar Arena de Santiago, uno de los recintos cerrados más grandes del país trasandino.

image

El Nueva Centinela es el principal proyecto de expansión que actualmente desarrolla Antofagasta Minerals, uno de los mayores productores de cobre del mundo. Con su construcción iniciada en 2024, apunta a duplicar la capacidad de procesamiento de minerales de la operación ubicada en Sierra Gorda, en pleno desierto de Atacama.

Las obras avanzan dentro del cronograma previsto por la empresa y se espera que la expansión de Nueva Centinela inicie su fase productiva durante 2027. Para entonces, el domo formará parte del sistema logístico encargado de recibir, almacenar y distribuir grandes volúmenes de mineral dentro de la operación minera.

Además de incrementar la producción de cobre, el proyecto permitirá extender la vida útil del yacimiento por al menos tres décadas. La compañía estima que, una vez concluida la expansión, la operación se ubicará entre los principales productores de cobre a nivel global.

Las más leídas

Murió la actriz Julieta Denevi a los 48 años: era hija de Jorge Denevi y Mary Da Cuña

La camioneta de Orsi acumuló deuda de patente y multas durante todo 2025: abonó más de $242.000 a fin de año

La nueva camioneta comprada por Presidencia para Orsi y los datos que aún no cierran: las otras claves que se abren tras la polémica por la Hyundai Santa Fe

Peñarol 99-82 Aguada: con un Skyler Hogan descomunal, el aurinegro se quedó con la primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Temas

América Latina

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos