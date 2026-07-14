Construyen el Cinturón de las Aguas de América Latina, ¿qué es y dónde se ubicará?

Brasil avanza con una de las obras hídricas más ambiciosas de América Latina : el Cinturón de las Aguas de Ceará (CAC) .

El megaproyecto buscará para distribuir el agua proveniente del río San Francisco hacia distintas cuencas del estado de Ceará , en el nordeste del país, una región históricamente afectada por las sequías.

La infraestructura forma parte de la estrategia para ampliar la seguridad hídrica y permitir transportar agua a través de un sistema de canales, túneles y sifones que abastecerá a millones de personas, además de fortalecer la producción agropecuaria y la actividad industrial.

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El Cinturón de las Aguas fue concebido para distribuir en el territorio cearense los caudales que llegan desde el Proyecto de Integración del Río San Francisco . El primer tramo de la obra tiene una extensión de 145,3 kilómetros y conecta la represa de Jati con las nacientes del río Cariús , atravesando varios municipios del estado de Ceará .

El sistema combina canales a cielo abierto, sifones y túneles para conducir el agua por gravedad, reduciendo la necesidad de bombeo y optimizando el abastecimiento hacia las principales cuencas hidrográficas de la región. Además, permitirá reforzar el suministro de los embalses Orós y Castanhão, dos de las principales reservas de agua del estado.

Según informó la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará, el proyecto busca ampliar la disponibilidad de agua para consumo humano, riego agrícola, actividades industriales y desarrollo económico en un territorio donde las sequías son frecuentes.

srh.ce.gov.br

De acuerdo con la Secretaría de Recursos Hídricos de Ceará, el Cinturón de las Aguas alcanzó el 92% de ejecución y su finalización está prevista para 2026. En marzo de este año se habilitaron otros 15 kilómetros del trazado para permitir el avance del agua hacia nuevos sectores del sistema.

"El proyecto representa un paso clave para ampliar la seguridad hídrica del estado y garantizar el abastecimiento de las regiones que históricamente enfrentan escasez de agua", reiteró el titular del área local, Fernando Santana.

Una vez concluido, el Cinturón de las Aguas permitirá distribuir el agua del río San Francisco hacia diversas cuencas hidrográficas de Ceará, beneficiando a millones de habitantes y fortaleciendo actividades económicas como la agricultura, la ganadería y la industria.

Cinturón de las Aguas de América Latina

El proyecto también busca reducir los efectos de las sequías prolongadas que afectan al nordeste brasileño mediante una infraestructura capaz de transportar agua de forma continua hacia localidades con escasez hídrica.