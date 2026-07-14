Nueva baja en Nacional: el argentino Mauricio Vera rescindirá su contrato y se irá a un destino exótico

El argentino Mauricio Vera rescindirá su contrato con Nacional en los próximos días, luego de ser uno de los jugadores apartados por el entrenador Jorge Bava , y su nuevo destino estará en el fútbol de Indonesia , confirmaron fuentes del club a Referí.

Vera llegó a Nacional a mediados de febrero por expresa solicitud del entrenador Jadson Viera , que lo había dirigido en Boston River , para cubrir la salida de Christian Oliva al Santos de Brasil.

El argentino acordó su salida de Deportes Concepción de Chile , al que había llegado tan solo un mes antes , y arribó al tricolor en un préstamo de US$ 50.000 con opción de compra .

Sin embargo las cosas no salieron bien para el volante, ya que a los tres partidos de su llegada , a fines de marzo, la directiva tricolor anunció la salida de Viera.

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Desde entonces, con Jorge Bava en el banco, Vera apenas sumó 101 minutos en dos partidos: entró en los últimos 30 del debut del Bolso en la Copa Libertadores ante Coquimbo Unido, y jugó 71 minutos en la derrota 4-2 ante Deportivo Maldonado por el Torneo Apertura.

En total disputó 329 minutos repartidos en seis encuentros, lo que da un promedio de 54 minutos por partido.

Tras el final del primer semestre tricolor, Vera fue uno de los siete futbolistas a los que Jorge Bava les comunicó que no iban a ser tenidos en cuenta para la segunda parte del año, junto con Nicolás López (hoy en Platense), Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, Exequiel Mereles (cedido a Central Español), Jhon Guzmán (ahora en Progreso) y Juan de Dios Pintado.

El argentino formó parte del grupo que entrenó apartado del plantel principal, y está próximo a acordar la rescisión de su contrato con Nacional, que pagará lo que le restaba de contrato al centrocampista, hasta diciembre, según informó El Espectador y ratificaron fuentes a Referí.

Tras rescindir su vínculo con el Tricolor el futbolista viajará a Asia para sumarse a un club de Indonesia.