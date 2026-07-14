Nicolás "Diente" López fue presentado en Platense tras su desvinculación de Nacional; mirá hasta cuándo firmó

El ex Nacional Nicolás “Diente” López fue presentado como nuevo jugador del Club Atlético Platense de Argentina , club al que llega libre tras desvincularse de los tricolores al no ser tenido en cuenta por el entrenador Jorge Bava.

El atacante de 32 años firmó contrato con el calamar hasta el 31 de diciembre de 2027.

El club lo presentó a sus hinchas como un delantero zurdo que puede jugar como segunda punta o centrodelantero.

“Su inicio en el fútbol se dio en Nacional, club donde hizo inferiores y debutó en primera a los 17 años. El Diente se destacó rápidamente por su capacidad goleadora y fue una de las grandes promesas del fútbol uruguayo . Su primer partido fue en abril de 2011, en la victoria por 3-1 ante Central Español, donde convirtió el último tanto. Su resonante aparición hizo que un año más tarde sea transferido al A.S. Roma de Italia. Por el país azzurro tuvo también pasos por el Udinese y el Hellas Verona en la temporada 2014/2015”, destacó Platense.

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Nacional llegó a un acuerdo para la recisión de contrato de Nicolás López, quien espera para definir dónde seguirá su carrera tras salir de los tricolores

El club argentino repasó la carrera del Diente, con su paso por Granada de España, su regreso a los albos y su fichaje por Inter de Porto Alegre, procedente de Udinese, “siendo una de las inversiones más importantes del club en ese momento”.

Nicolás López fue presentado en Platense

También destacaron su carrera en México y su último regreso a Nacional desde 2024 a la fecha, donde disputó 58 partidos oficiales, convirtió 27 goles y repartió nueve asistencias. “Fue una de las figuras del equipo campeón uruguayo en 2025. Contando todos sus ciclos, alcanzó los 53 goles en 103 partidos oficiales en el equipo que lo vio nacer futbolísticamente”, señalaron.

“Ahora, llega al país para vivir su primera experiencia en el fútbol argentino con la camiseta de Platense. López buscará aportarle experiencia y gol a la delantera del equipo de Walter Zunino en las tres competencias que le tocará afrontar”, señalaron desde Platense, dándole la bienvenida a su nuevo delantero que jugará Copa Libertadores.

“¡Bienvenido, Diente! ¡Te deseamos lo mejor en este paso por nuestra institución!”.