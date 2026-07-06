Nacional llegó a un acuerdo para la recisión de contrato de Nicolás López, quien espera para definir dónde seguirá su carrera tras salir de los tricolores

Nacional y el delantero Nicolás “Diente” López llegaron a un acuerdo para la recisión del contrato del futbolista, luego de que desde hace semanas se conociera que no iba a seguir en el plantel de Jorge Bava para el segundo semestre, al igual que otros seis jugadores.

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El área deportiva del club y el padre del Diente, quien lo representa, acordaron en muy buenos términos la salida del delantero, quien tenía contrato hasta fin de año.

En los albos buscaban una solución rápida para la recisión del contrato del jugador, ya que es el futbolista que tenía el mayor salario del plantel.

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De esta forma, Nacional bajará su presupuesto a nivel salarial, aunque el acuerdo de salida establece que los tricolores se harán parte de un porcentaje del sueldo del futbolista en su próximo club.

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Tras el acuerdo con el padre del Diente y sus abogados, solo falta firmar la salida.

Para eso hay que esperar a que el delantero resuelva cuál será la oferta que tomará para continuar su carrera.

Jorge Bava abrazó a Nicolás "Diente" López en un festejo de gol de Nacional FOTO: @Nacional

El equipo que suena con más fuerza es Platense de Argentina, aunque hay otros clubes que se han interesado por él.

De los siete jugadores que Bava comunicó que no seguirán en el club, resta definir las salidas de Gonzalo Carneiro, Ignacio Suárez, quien podría pasar a Boston River, Juan Pintado, que suena para Argentina, John Guzmán y Mauricio Vera.

Exequiel Mereles fue cedido a Central Español y el Diente ya tiene pronta su partida.

Fin del tercer ciclo del Diente López en Nacional

Nicolás López, de 32 años, finalizó de esta forma su tercer ciclo en Nacional, tras el primero con su debut en 2011 y con una polémica salida a Roma de Italia, y luego de su regreso en 2016.

El Diente retornó por segunda vez al club en 2024, siendo campeón uruguayo el año pasado, en su tercer título tras los de 2010/11 y 2011/12.

Luciano Boggio y Nicolás López en la previa del partido ante Deportivo Maldonado Foto: Enzo Santos / FocoUy

Sus últimos números marcan que en 2024, donde jugó el último semestre, disputó 18 partidos (15 por el Clausura, dos por Copa Libertadores y uno por Copa AUF Uruguay), en los que marcó 12 goles (11 por el Clausura y uno por Copa AUF) y dio 5 asistencias.

En 2025 jugó 43 partidos en todas las competencias y anotó 24 goles, con 6 asistencias.

Mientras que en la actual temporada 2026 había jugado hasta el momento 15 partidos con 3 goles y 3 asistencias.

En total, en sus tres ciclos en Nacional, el Diente López jugó 114 partidos, con 61 triunfos, 33 empates y 20 derrotas, con 56 goles anotados.