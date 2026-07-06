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"Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas": hasta al polémico Joseph Blatter lo sorprendió que la FIFA suspendiera la sanción a EEUU tras la "intervención" de Trump

"El fútbol nunca debería de convertirse en el patio de recreo del poder político", expresó Blatter, expresidente de la FIFA

6 de julio de 2026 8:49 hs
Joseph Blatter sigue sumando sanciones de la FIFA
Joseph Blatter sigue sumando sanciones de la FIFA

El expresidente de la FIFA Sepp Blatter criticó el lunes el levantamiento de la suspensión infligida al estadounidense Folarin Balogun tras la llamada de Donald Trump a Gianni Infantino, preguntándose "A dónde va" la instancia que él mismo dirigió 17 años.

"Las cartulinas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, pruebas y organismos independientes", escribió el suizo de 90 años en la red social X.

Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.
Infantino le muestra a Trump la copa del Mundial.

"Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y que un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?", continuó el expatrón del fútbol mundial.

"El fútbol nunca debería de convertirse en el patio de recreo del poder político", concluyó Blatter, añadiendo las etiquetas #GianniInfantino y #DonaldTrump para evitar cualquier ambigüedad.

Bélgica se mostró "asombrada" por la decisión de FIFA de habilitar a Folarin Balogun de Estados Unidos en el Mundial 2026 y no descarta presentar un recurso

Lo que dice el artículo 27 que permitirá al expulsado Folarín Balogun jugar en EEUU ante Bélgica y el antecedente por una sanción removida en un Mundial con un juez uruguayo y Garrincha

Empujado hacia la dimisión en 2015 tras una cascada de escándalos, Blatter nunca se ha mordido la lengua contra su sucesor, lamentando el pasado mes de febrero en el diario alemán Bild que la FIFA sea "una dictadura" que "se resume en su presidente".

Joseph Blatter
Joseph Blatter

"Trump va a orquestar un golpe de publicidad" durante el Mundial 2026 y "para eso, necesita a su nuevo amigo, el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Aunque el término cómplice es más apropiado que amigo", cargó.

El domingo, el comunicado de la FIFA modificando la sanción de Balogun, expulsado en dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina y que podrá finalmente jugar contra Bélgica, provocó una cascada de reacciones de indignación.

La federación belga expresó en un comunicado estar "asombrada", mientras que el seleccionador de los Diablos Rojos Rudi Garcia ironizó en rueda de prensa.

"No sabía que en las oficinas de la FIFA el 5 de julio correspondía al 1 de abril de Europa", dijo en referencia al día tradicional de las bromas en países como Francia y Bélgica.

AFP

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