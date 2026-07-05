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El Observador / Mundial 2026 / OCTAVOS DE FINAL

México vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: por tormenta, se aplaza una hora el inicio del partido que arrancará a la hora 22.00

México se cita con su historia ante Inglaterra por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026: el inicio del partido se retrasó una hora

5 de julio 2026 - 20:41hs
Hinchas de México bajo lluvia

Hinchas de México bajo lluvia

Foto: Ulises Ruiz/AFP

EN VIVO

México e Inglaterra se enfrentan en el estadio Ciudad de México, más conocido como el Azteca, en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, inicialmente programado para la hora 21.00, se retrasó hasta las 22.00 debido a una importante tormenta.

Las estadísticas del partido

Los playoffs del Mundial 2026

Inicio retrasado

México e Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se retrasó una hora por tormenta y comenzará a las 22.00 de Uruguay.

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