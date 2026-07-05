México e Inglaterra se enfrentan en el estadio Ciudad de México, más conocido como el Azteca, en partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro, inicialmente programado para la hora 21.00, se retrasó hasta las 22.00 debido a una importante tormenta.
México vs Inglaterra EN VIVO por el Mundial 2026: por tormenta, se aplaza una hora el inicio del partido que arrancará a la hora 22.00
México se cita con su historia ante Inglaterra por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026: el inicio del partido se retrasó una hora