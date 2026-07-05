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El mensaje que Luis Suárez le dedicó a Erling Haaland tras su doblete con Noruega a Brasil en el Mundial 2026

El uruguayo Luis Suárez le envió un efusivo mensaje a Erling Haaland luego de su estelar actuación en el Mundial 2026 el día que Noruega eliminó a Brasil del Mundial 2026

5 de julio de 2026 21:58 hs
Luis Suárez celebra su gol contra el Real Salt Lake por la MLS

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Foto: Inter Miami

El goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez, le dedicó este domingo un efusivo mensaje al delantero de Noruega Erling Braut Haaland, figura consular del triunfo de Noruega sobre Brasil en octavos de final del Mundial 2026.

Todo comenzó con un posteo del delantero vikingo, luego de su doblete contra Brasil en East Rutherford para rubricar el triunfo 2-1 de Noruega sobre Brasil, al que eliminó del certamen en sorprendente resultado.

"Well, well, well", publicó el noruego en zona de vestuarios, una vez consumado no solo el triunfo sino también el festejo. Lo hizo con una mirada seria y un emoji de risa.

"Bueno, bueno, bueno", fue lo que escribió Haaland.

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En su cuenta de X, Suárez respondió el posteo escribiendo: "¡Qué jugador! Felicidades gran hombre".

Suárez recurrió a tres emojis: una cabeza explotada (por el asombro que causó la actuación de Haaland), dos pelotas de fútbol (por sus dos goles) y un androide (por el apodo del jugador en Europa, Cybor).

En setiembre de 2021, Suárez le dedicó un posteo en Instagram a Haaland luego de que el delantero, entonces en Borussia Dortmund, le mandara de regalo para su hijo Benjamín una camiseta autografiada del equipo alemán.

El hijo de Luis Suárez recibió la camiseta firmada del noruego Erling Haaland
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